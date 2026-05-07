Inmigrantes impulsan la economía de CT en 2025 con fuerte aporte laboral, empresarial y fiscal, según informe

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NORWALK.- Connecticut continúa destacando como un Estado donde la población inmigrante juega un papel clave en el crecimiento económico, la generación de empleo y la recaudación de impuestos.

Según análisis recientes de organizaciones como DataHaven y el American Immigration Council, los inmigrantes representan alrededor del 15% de la población del estado, pero su impacto económico es mucho mayor en proporción.

Uno de los datos más relevantes es que los inmigrantes ocupan aproximadamente el 20% de todos los empleos en Connecticut en 2025, a pesar de ser una menor parte de la población. Esto demuestra su importancia en sectores esenciales como la salud, la construcción, la agricultura, la manufactura y la educación.

Además, los trabajadores inmigrantes ayudan a cubrir vacantes en industrias que enfrentan escasez de mano de obra. En áreas como el cuidado de la salud y los servicios sociales, representan una parte significativa de los empleados, lo que permite que hospitales, escuelas y centros de cuidado infantil funcionen de manera estable.

En términos de emprendimiento, los inmigrantes también tienen un impacto notable. Aproximadamente el 26% de los emprendedores en Connecticut son inmigrantes, lo que significa que una de cada cuatro pequeñas y medianas empresas en el estado tiene liderazgo inmigrante.

El poder económico de estos hogares es considerable. Se estima que las familias inmigrantes en Connecticut generan alrededor de 22 mil millones de dólares en poder de consumo, dinero que se reinvierte en la economía local a través de compras, alquileres, transporte y servicios.

En materia de impuestos, los inmigrantes también contribuyen de manera significativa. Estudios recientes indican que aportan miles de millones de dólares en impuestos estatales, locales y federales cada año, ayudando a financiar servicios públicos esenciales como educación, infraestructura y seguridad.

De acuerdo con informes del American Immigration Council, los hogares liderados por inmigrantes en el Estado han aportado miles de millones en ingresos fiscales y sostenido una parte importante del sistema económico local a través de su participación activa en la fuerza laboral.

Otro aspecto importante es que los inmigrantes suelen tener una alta participación en la fuerza laboral en comparación con la población nativa. Esto se debe a que, en promedio, son más jóvenes y están en edad de trabajar, lo que contribuye a compensar el envejecimiento de la población en Connecticut.

Expertos económicos señalan que, sin la participación de los inmigrantes, muchas industrias en Connecticut tendrían dificultades para mantener su nivel de producción y crecimiento. Esto podría afectar tanto a las empresas como a los consumidores del estado.

Además, el aporte de los inmigrantes no solo se limita al trabajo y los impuestos, sino también a la innovación y el crecimiento empresarial. Muchos negocios creados por inmigrantes generan empleos adicionales y fortalecen la economía local en comunidades urbanas y suburbanas.

En conclusión, los datos muestran que los inmigrantes son una pieza fundamental de la economía de Connecticut en 2025.

Su contribución se refleja en el empleo, el emprendimiento, el pago de impuestos y el consumo, consolidándolos como un motor clave del desarrollo económico del Estado.