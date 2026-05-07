Fuertes multas por no limpiar desechos de perros

- Publicidad -

YONKERS.- La Ciudad decidió endurecer las sanciones contra quienes no recojan los desechos de sus perros, ante el creciente número de quejas de residentes por la suciedad en calles y aceras.

Las autoridades consideran este problema como uno de los principales asuntos de calidad de vida que afectan a la comunidad.

Como parte de esta iniciativa, el Concejo Municipal aprobó una nueva ordenanza que aumenta significativamente las multas para los infractores reincidentes. La sanción máxima pasó de 1,500 dólares a 5,000 dólares, con el objetivo de generar un efecto disuasivo entre los dueños de mascotas que incumplen la normativa.

El alcalde Mike Spano explicó que esta medida busca enviar un mensaje claro a la población: mantener la ciudad limpia es una responsabilidad compartida.

Según indicó, el elevado monto de la multa pretende llamar la atención de los ciudadanos y motivarlos a cumplir con la ley.

Las autoridades también informaron que el problema de los desechos caninos figura entre las principales quejas reportadas por los residentes. Desde febrero de 2026, ya se han emitido cerca de 100 sanciones relacionadas con esta infracción, lo que refleja el nivel de preocupación existente en la comunidad.

Para reforzar la medida, la ciudad ha incrementado la instalación de dispensadores de bolsas para recoger desechos y ha colocado más recipientes de basura en zonas de alto tránsito.

Asimismo, se han intensificado los patrullajes y la vigilancia para detectar a quienes incumplen la normativa.

La nueva ordenanza entrará en vigor a mediados de mayo y forma parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la limpieza y el orden en Yonkers. Las autoridades reiteraron el llamado a los dueños de mascotas a actuar con responsabilidad y contribuir a mantener espacios públicos más limpios y seguros para todos.