EVENTOS COMUNITARIOS

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Plazo para solicitar asistencia de energía

El Programa de Asistencia Energética de Connecticut recordó a las familias que el plazo para solicitar beneficios finaliza el viernes 29 de mayo, una fecha clave para miles de familias que dependen de este apoyo para cubrir costos de calefacción y energía.

Según el aviso, las solicitudes enviadas por correo deben llevar matasellos de esa misma fecha para ser consideradas dentro del periodo oficial.

La organización New Opportunities, Inc, encargada de gestionar las solicitudes en Meriden, continúa ofreciendo información y asistencia llamando al 203‑639‑5060, extensión 410, el correo electrónico energy@newoppinc.org y su oficina, ubicada en 22 Church Street, Meriden.

Las autoridades instaron a las familias a no esperar hasta el último momento, ya que este programa representa un alivio económico importante para hogares de bajos y medianos ingresos en Connecticut.

Tutorías gratuitas en inglés

La organización comunitaria Neighbors Link de Westchester continúa ofreciendo tutorías gratuitas de inglés todos los martes en su sede, en 350 Lexington Avenue, Mount Kisco, de 7:00 a 8:30 de la noche.

De acuerdo con los promotores, el ambiente de aprendizaje es cercano y colaborativo, donde participantes de distintos niveles practican con tutores en un espacio diseñado para principiantes y para quienes buscan fortalecer sus habilidades lingüísticas.

El programa está abierto a personas de todas las edades y niveles, con énfasis en la práctica de conversación con hablantes nativos y la flexibilidad para avanzar al propio ritmo.

Para mayor información, los interesados pueden enviar un correo electrónico a ESL@neighborslink.org o llamar al 914-666-3410.

Red de contactos

El Speed Networking Event 2026, realizado por la Cámara de Comercio Hispana de Bridgeport y patrocinado por KeyBank, reunirá a profesionales y emprendedores de Connecticut el miércoles 13 de mayo, en el Beacon Hall Events Center, en 900 Lafayette Boulevard, Bridgeport.

El encuentro, programado de 4:30 de la tarde a 7:30 de la noche, promete una dinámica ágil y directa para que los asistentes puedan presentarse, intercambiar ideas y establecer conexiones de valor en cuestión de minutos.

Las imágenes promocionales muestran un ambiente activo y colaborativo, con participantes conversando en mesas rotativas, lo que refleja el espíritu del formato “speed networking”.

Los organizadores animan a los asistentes a llegar preparados, con tarjetas de presentación y una breve introducción profesional para aprovechar al máximo cada interacción.

De acuerdo con los promotores, la iniciativa busca fortalecer la comunidad empresarial local y abrir oportunidades para nuevos proyectos, alianzas y crecimiento profesional en la región.

Celebración Día del Niño

La comunidad de Bridgeport celebrará el Día Internacional del Niño con un evento especial organizado por las organizaciones Dominican Leaders in Education (DR LEAD) y Leaders for Educational Advocacy and Diversity (LEAD) el sábado 6 de junio, a partir del mediodía, en el campo Diamond #15 del Seaside Park.

De acuerdo con los promotores, el colorido anuncio destaca un ambiente festivo lleno de globos y personajes infantiles, reflejando el espíritu alegre de una jornada dedicada por completo a los más pequeños.

Los organizadores prometen una tarde repleta de juegos, sorpresas, dulces y mucha diversión, abierta a todas las familias de la ciudad.

La actividad busca fomentar la convivencia, el juego sano y el reconocimiento del valor de la niñez dentro de la comunidad. Con entrada libre y un entorno al aire libre, el evento se perfila como una de las celebraciones familiares más esperadas del inicio del verano en Bridgeport.

Para mayor información pueden llamar al 203-826-9267 o al 203-913-5370.

Consulado sobre ruedas de México

El Consulado General de México en Nueva York llevará sus servicios móviles a White Plains, del miércoles 24 al sábado 27 de junio, ofreciendo atención directa a la comunidad mexicana del condado de Westchester. Durante esas fechas, la comunidad mexicana podrá tramitar pasaportes, matrículas consulares, credenciales para votar y documentos de doble nacionalidad en las instalaciones de El Centro Hispano, en 295 Central Avenue, White Plains.

El horario de atención será de 9:00 de la mañana a 1:30 de la tarde, y las citas se gestionan gratuitamente llamando al 1-424-309-0009 o ingresar a la web https://citas.sre.gob.mx.

Esta jornada consular busca acercar los servicios del gobierno mexicano a quienes viven lejos de Manhattan, facilitando trámites esenciales sin necesidad de viajar.

El Consulado recordó que los interesados pueden obtener más información en el sitio oficial https://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork.