Departamento de Transporte anuncia proyecto de repavimentación en la I-95 entre Stamford y Darien

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STAMFORD.- El Departamento de Transporte de Connecticut (CTDOT) anunció un nuevo proyecto de repavimentación en la autopista I-95, que afectará a los conductores en las ciudades de Stamford y Darien. El trabajo forma parte de un programa estatal de mantenimiento y mejora de infraestructura vial en una de las carreteras más transitadas del estado.

El proyecto consiste en el fresado y repavimentación de un tramo de aproximadamente 1.4 millas en los carriles centrales de la I-95, tanto en dirección norte como sur. Esta sección se encuentra entre las salidas 9 y 10, una zona con alto volumen de tráfico diario.

Las autoridades informaron que las labores de construcción están programadas para realizarse durante la noche, con el objetivo de reducir el impacto en el tráfico.

Los trabajos se llevarán a cabo de domingo a sábado entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde., aunque podrían extenderse dependiendo de las condiciones climáticas u otros factores.

Durante el periodo del proyecto, se esperan cierres parciales de carriles en ambas direcciones de la autopista. El CTDOT señaló que se utilizarán señales, conos y personal de tráfico para guiar a los conductores de manera segura a través de la zona de obras.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas reducir la velocidad al transitar por el área de construcción y planificar posibles retrasos en sus desplazamientos. También advirtieron que los horarios de trabajo podrían modificarse si surgen imprevistos o condiciones climáticas adversas.

Finalmente, el CTDOT explicó que este tipo de proyectos busca prolongar la vida útil de la autopista y mejorar la seguridad vial para los miles de conductores que utilizan la I-95 diariamente.

La obra forma parte de una estrategia más amplia de mantenimiento de carreteras en Connecticut.