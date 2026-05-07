CT aprueba ley que facilita demandas contra agentes de ICE y amplía protecciones a inmigrantes

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HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont promulgó una nueva ley que introduce cambios significativos en la forma en que los residentes pueden enfrentar acciones de agentes federales de inmigración, especialmente del ICE.

La legislación busca ampliar las protecciones de los derechos civiles y ofrecer nuevas herramientas legales a quienes consideren que han sido afectados por abusos.

Uno de los puntos más destacados de la ley es que permite a los inmigrantes demandar a los agentes federales en tribunales estatales por violaciones de sus derechos constitucionales.

Esta medida responde a lo que legisladores consideran un vacío legal, ya que las leyes federales actuales no siempre ofrecen mecanismos claros para responsabilizar a funcionarios federales por este tipo de acciones.

Además, la normativa establece “áreas protegidas” como escuelas, hospitales, agencias de servicios sociales y lugares de culto, donde las personas no podrán ser arrestadas únicamente por infracciones civiles de inmigración. También exige que los agentes tengan identificación visible, como placas, al momento de realizar operativos, reforzando la transparencia en sus acciones.

Otro aspecto relevante es que la ley otorga al inspector general del Estado la autoridad para investigar incidentes que involucren el uso de fuerza letal por parte de agentes federales o muertes ocurridas bajo su custodia. Asimismo, elimina ciertas protecciones legales (inmunidad) en casos donde los agentes interfieran con personas que estén grabando o documentando sus actuaciones.

Sin embargo, la legislación ha generado un fuerte debate político. Mientras defensores argumentan que es una medida necesaria para proteger a las comunidades inmigrantes y garantizar derechos básicos, críticos, principalmente republicanos, sostienen que el Estado podría estar excediendo su autoridad y entrando en conflicto con la ley federal.

También advierten que la norma podría ser impugnada en los tribunales.

En medio de este contexto, líderes estatales aseguran que la ley busca devolver la confianza a las comunidades, especialmente entre quienes temen interactuar con instituciones públicas por miedo a ser detenidos.

No obstante, el futuro de la medida podría depender de desafíos legales y del equilibrio entre las competencias estatales y federales en materia migratoria.

ASPECTOS IMPORTANTES DE LA LEY

* Derecho a demandar a agentes federales: Permite a residentes presentar demandas en tribunales estatales contra agentes de ICE por violaciones a sus derechos constitucionales.

* Áreas protegidas: Establece lugares como escuelas, hospitales, iglesias y agencias de servicios sociales donde no se podrán realizar arrestos por infracciones civiles de inmigración.

* Identificación obligatoria: Exige que los agentes federales muestren identificación visible, como placas o credenciales, durante operativos.

* Mayor supervisión estatal: Autoriza al inspector general de Connecticut a investigar casos que involucren uso de fuerza letal o muertes bajo custodia de agentes federales.

* Limitación de inmunidad: Reduce la protección legal de los agentes en ciertos casos, especialmente si interfieren con personas que estén grabando sus acciones.

* Protección a la documentación ciudadana: Refuerza el derecho de las personas a grabar o documentar operativos sin ser obstruidas.

* Enfoque en derechos civiles: La ley busca garantizar mayor transparencia, rendición de cuentas y protección para comunidades inmigrantes.

* Posibles desafíos legales: Existe la posibilidad de que la ley sea impugnada por conflictos con la legislación federal.