Retrasos en USCIS generan incertidumbre entre miles de inmigrantes en Estados Unidos

WASHINGTON DC.- En los últimos meses, miles de inmigrantes en Estados Unidos han reportado demoras significativas en el procesamiento de sus trámites ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Estos retrasos han generado preocupación entre solicitantes de residencia, permisos de trabajo y otros beneficios migratorios.

De acuerdo con especialistas y abogados de inmigración, la situación no es nueva, pero sí se ha intensificado recientemente debido al alto volumen de solicitudes acumuladas en el sistema.

Uno de los principales factores que explican estas demoras es la sobrecarga de casos que enfrenta USCIS, que ha acumulado millones de expedientes pendientes de revisión.

A esto se suma la falta de personal suficiente en algunas oficinas, lo que ha ralentizado aún más la capacidad de respuesta de la agencia migratoria.

Otro elemento que influye en los retrasos es la complejidad de ciertos casos, los cuales requieren revisiones adicionales, verificación de documentos o entrevistas presenciales.

Además, muchos solicitantes presentan errores o información incompleta en sus formularios, lo que provoca solicitudes de evidencia adicional (RFE) y extiende los tiempos de espera.

Según expertos consultados, los cambios en políticas migratorias y ajustes administrativos también pueden impactar directamente en la velocidad con la que se procesan los casos.

En algunos periodos recientes, situaciones externas como cierres parciales del gobierno o limitaciones operativas han contribuido a retrasar aún más los trámites.

USCIS ha señalado en diferentes comunicados que trabaja en medidas para reducir los atrasos, incluyendo la digitalización de procesos y la priorización de ciertos tipos de solicitudes.

Sin embargo, los tiempos de espera siguen siendo variables y dependen del tipo de trámite, la oficina que lo procesa y la carga de trabajo existente en ese momento.

Abogados recomiendan a los solicitantes mantenerse informados, revisar constantemente el estatus de sus casos y asegurarse de enviar correctamente toda la documentación requerida para evitar demoras adicionales.

Mientras tanto, miles de familias continúan en incertidumbre, esperando respuestas que en algunos casos pueden tardar muchos meses o incluso años en resolverse.

En una declaración atribuida al portavoz Zach Kahler, la agencia explicó:

USCIS ha implementado nuevos controles de seguridad para reforzar la verificación y evaluación de los solicitantes;

Mediante un acceso ampliado a las bases de datos penales federales.

El procesamiento continúa mientras aplicamos estos requisitos mejorados de verificación de antecedentes.

Cualquier retraso en la emisión de decisiones debería ser breve y resolverse en poco tiempo.

La respuesta dejó dudas e interrogantes. Entre ellas: