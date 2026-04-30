Protestas en Yonkers rechazan propuesta de centros de detención de ICE

- Publicidad -

YONKERS.- Decenas de manifestantes se reunieron en el centro de Yonkers para expresar su oposición a la posible construcción de centros de detención del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en la región del Valle de Hudson.

La movilización formó parte de una serie de protestas que se han extendido en distintas comunidades del condado de Westchester.

Los organizadores señalaron que el objetivo principal de la protesta es frenar la expansión de instalaciones de detención migratoria, las cuales, según ellos, generan miedo e incertidumbre entre las familias inmigrantes. Durante la concentración, los asistentes llevaron pancartas y corearon consignas en defensa de los derechos de los inmigrantes.

Los participantes también destacaron que estas instalaciones afectan la estabilidad de las comunidades locales, especialmente en zonas con alta población inmigrante. Activistas comunitarios insistieron en que las políticas migratorias actuales contribuyen a la separación de familias y a un ambiente de temor constante.

Representantes de organizaciones sociales y grupos de defensa de los derechos civiles se unieron al llamado, pidiendo a las autoridades locales que se declaren en contra de cualquier cooperación con nuevos centros de detención. Algunos líderes comunitarios afirmaron que continuarán organizando protestas similares en el futuro.

La manifestación también se enmarca en un contexto más amplio de debates sobre la política migratoria en el estado de Nueva York y en todo el país, donde la expansión de ICE ha generado reacciones tanto a favor como en contra en distintas ciudades.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes durante la protesta, que se desarrolló de manera pacífica bajo la vigilancia de las autoridades locales, mientras los organizadores aseguraron que seguirán movilizándose para mantener la presión pública.