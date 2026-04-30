Muchos latinos quieren envejecer en su propio hogar junto a su familia, pero eso representa desafíos a largo plazo, según estudios

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NORWALK.- Muchos latinos en Connecticut prefieren envejecer en casa y rodeados de su familia, una decisión profundamente influenciada por valores culturales que priorizan el núcleo familiar por encima de otras alternativas de cuidado.

Sin embargo, aunque esta tradición es fuerte, las conversaciones sobre el cuidado a largo plazo suelen evitarse, lo que puede generar dificultades cuando surgen necesidades reales de atención.

Un ejemplo de esta realidad es el caso de una mujer puertorriqueña que cuida a su hermana y reconoce lo difícil que resulta hablar sobre opciones como centros de atención o cuidados externos.

Para muchas familias latinas, considerar estas alternativas puede percibirse como una falta de lealtad, lo que complica aún más la planificación del futuro.

Estudios recientes muestran que los adultos mayores latinos tienen más probabilidades de vivir con hijos u otros familiares en lugar de hacerlo solos. Esto significa que el envejecimiento “en casa” suele ocurrir dentro de una red familiar amplia, donde el cuidado recae principalmente en los propios parientes.

Aunque este modelo puede fortalecer los lazos familiares, también puede generar estrés emocional y económico en el hogar.

Además, expertos señalaron que muchas políticas públicas no están diseñadas para este tipo de estructuras familiares. Por ejemplo, algunos beneficios dependen de modelos tradicionales como el matrimonio prolongado, lo que deja en desventaja a familias latinas que no encajan en esos esquemas, a pesar de ser quienes más necesitan apoyo.

Otro desafío importante es la falta de planificación anticipada. Especialistas recomiendan iniciar conversaciones sobre el cuidado y las opciones de vivienda mucho antes de la jubilación, ya que esperar demasiado puede limitar las alternativas disponibles. También subrayan la necesidad de mayor educación financiera y acceso a recursos que permitan prepararse mejor para la vejez.

Finalmente, los expertos coinciden en que es fundamental escuchar a las comunidades latinas y comprender sus dinámicas familiares para diseñar soluciones más efectivas. Promover el diálogo sobre el cuidado, ofrecer recursos culturalmente adecuados y adaptar las políticas públicas podría aliviar la carga de los cuidadores y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en Connecticut.