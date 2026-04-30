Impulsan ambicioso proyecto de vivienda asequible en Port Chester

- Publicidad -

PORT CHESTER.- La gobernadora Kathy Hochul anunció el inicio de la construcción de Westchester Crossing en Port Chester, un importante desarrollo urbano que transformará el antiguo terreno del United Hospital en una nueva comunidad residencial y comercial.

El plan busca responder a la creciente demanda de viviendas en el condado de Westchester.

El proyecto contempla la creación de 957 nuevas unidades residenciales, de las cuales 105 estarán destinadas como viviendas asequibles para familias trabajadoras.

La inversión total asciende a aproximadamente 65 millones de dólares, incluyendo hasta 10 millones provenientes del fondo regional Mid-Hudson Momentum Fund.

Las primeras obras estarán enfocadas en mejoras esenciales de infraestructura, como sistemas de agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial y nuevas calles internas con senderos peatonales. También se ampliarán vías clave, entre ellas Boston Post Road y la salida 11 de la autopista I-287, con el fin de mejorar el tránsito y la seguridad vial.

Autoridades estatales señalaron que este desarrollo forma parte de una estrategia más amplia para aumentar la oferta de vivienda en la región Mid-Hudson y fortalecer la economía local. Bajo la actual administración estatal, se han creado o preservado más de 4 mil viviendas asequibles en Westchester.

El alcalde de Port Chester, Luis Marino, afirmó que la obra consolidará al municipio como un centro de crecimiento económico y oportunidades. Además, destacó que el proyecto atraerá nueva actividad comercial y beneficiará a negocios locales.

Se espera que los trabajos de infraestructura concluyan en 2027, momento en que comenzará la construcción por fases de las viviendas y espacios comunitarios. Westchester Crossing ya es considerado uno de los desarrollos más importantes del área, con potencial de mejorar el acceso a vivienda para cientos de residentes de la región.