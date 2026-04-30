Hispana muere atropellada mientras cruzaba paso peatonal en Stamford

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STAMFORD.- Una mujer hispana identificada como Evelyn “Shorty” Aponte perdió la vida tras ser atropellada en un accidente ocurrido en Stamford, mientras cruzaba por un paso peatonal.

El hecho ha causado conmoción en la comunidad local debido a las circunstancias en que ocurrió el incidente.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente tuvo lugar el sábado pasado a las 2:00 de la tarde, cuando la víctima intentaba cruzar la calle en una zona señalizada para peatones.

A pesar de la respuesta rápida de los equipos de emergencia, Aponte fue declarada sin vida en el lugar o poco después del impacto.

Las autoridades policiales de Stamford iniciaron una investigación para determinar cómo ocurrió exactamente el choque y si el conductor involucrado cumplía con las normas de tránsito en ese momento.

Por ahora, no se han dado a conocer cargos ni detalles adicionales sobre el conductor.

El área donde ocurrió el accidente es conocida por tener tráfico constante, en la intersección entre la Strawberry Hill Avenue y la Colonial Road, lo que ha generado preocupación entre los vecinos que señalan la necesidad de mejorar la seguridad vial en los cruces peatonales, especialmente en zonas urbanas con alto flujo vehicular.

Familiares y amigos de la víctima han comenzado a expresar su dolor y han recordado a Aponte como una persona querida dentro de su entorno cercano.

La noticia ha provocado una ola de mensajes de apoyo y condolencias en la comunidad de Stamford.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a conductores y peatones a extremar precauciones en la vía pública, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias exactas de este trágico accidente.

Familiares y amigos abrieron una página GoFundMe para ayudar con los gastos fúnebres.

Las personas pueden ayudar a la familia de la víctima a través de la web https://www.gofundme.com/f/honoring-evelyn-shorty-apontes-memory.