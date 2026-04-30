D4vd descuartizó a Celeste Rivas, de 14 años, con una motosierra: Fiscalía

- Publicidad -

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles presentó un informe en el que expone su caso contra el cantante de 21 años —cuyo nombre real es David Anthony Burke— tras ser acusado de asesinato a principios de abril. Se declaró inocente durante la lectura de cargos celebrada el 20 de abril.

Los restos de Rivas fueron encontrados en el maletero del Tesla de D4vd en septiembre de 2025. Fue arrestado el 16 de abril tras una investigación de varios meses y posteriormente acusado de un cargo de asesinato, uno de abuso sexual continuado de una menor de 14 años y uno de mutilación ilegal de restos humanos.

En el informe obtenido por Courthouse News y consultado por Us Weekly, los fiscales alegan que D4vd mató a Rivas el 23 de abril de 2025, un día después de que tuvieran una “larga discusión” por mensajes de texto.

“Los mensajes revelan los celos de la víctima por las relaciones del acusado con otras mujeres, ya que él la hizo creer que tenían un futuro juntos”, afirman los fiscales. “Ella se enfadó muchísimo y amenazó con revelar información comprometedora sobre su relación con el acusado para terminar su carrera y destruirle la vida”. El primer álbum de estudio del acusado tenía previsto lanzarse el 25 de abril de 2025. Ya tenía una prometedora carrera multimillonaria en progreso. Además, contaba con múltiples contratos publicitarios, que eran altamente rentables.

Los fiscales afirman que al día siguiente D4vd pidió un Uber para trasladar a Rivas a su casa en las colinas de Hollywood, donde “apuñaló a la víctima hasta matarla en repetidas ocasiones y permaneció junto a ella mientras se desangraba”.

El informe alega que luego el cantante llamó y envió mensajes al teléfono de Rivas preguntando dónde estaba, señalando que “calculó y planeó montar su defensa en un plazo muy corto tras el brutal asesinato de la víctima”.

D4vd “posteriormente adquirió herramientas para llevar a cabo su plan de descuartizar y deshacerse del cuerpo de la víctima”, afirman los fiscales, entre ellas presuntamente una bolsa para cadáveres, bolsas de lavandería resistentes y una piscina inflable azul compradas en Amazon bajo el nombre falso de Victoria Mendez.

Los fiscales alegan que el “acusado tomó medidas horribles para destruir y deshacerse del cuerpo de la víctima”, como “colocar su cuerpo en la piscina inflable azul para evitar que la sangre se derramara en el suelo del garaje”, antes de usar una “motosierra y posiblemente otras herramientas para cortarle las extremidades”.

La acusación también sostiene que D4vd “le amputó el anular y el meñique de la mano izquierda porque el anular tenía tatuado su nombre. Sus dedos no han sido recuperados. El acusado colocó entonces la cabeza y el torso en la bolsa para cadáveres que había comprado. Metió las extremidades en una bolsa de basura, que dejó en el maletero delantero, colocando la bolsa para cadáveres encima. Durante varias semanas o incluso meses, el acusado dejó el cuerpo de la víctima descomponiéndose dentro de su Tesla”.

En una declaración del 16 de abril, tras su arresto inicial, los abogados de D4vd, Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter, negaron que él estuviera implicado en la muerte de Rivas.

“Seamos claros: las pruebas reales en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y no fue la causa de su muerte”, dijeron los abogados del cantante a TMZ, y prometieron “defender enérgicamente la inocencia de David”.