Propuesta de Amtrak podría causar cierres de puentes ferroviarios en CT para la Copa Mundial

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NORWALK.- Una nueva propuesta relacionada con Amtrak ha generado debate en la región de Boston, Massachussets, luego de plantearse posibles cierres temporales de puentes ferroviarios durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La medida buscaría facilitar el tránsito de trenes y mejorar la movilidad de miles de visitantes que llegarán a la ciudad para los partidos del torneo.

De acuerdo con el reporte, la propuesta surge ante la expectativa de un fuerte aumento en la demanda de transporte público durante el Mundial. Autoridades y planificadores consideran que el sistema ferroviario será clave para mover fanáticos entre Boston y otras ciudades del noreste de Estados Unidos.

Sin embargo, residentes y conductores han expresado preocupación por el posible impacto vial que tendrían los cierres de puentes levadizos y cruces estratégicos.

Temen congestionamientos severos, retrasos diarios y complicaciones para llegar a trabajos, escuelas y hospitales.

Especialistas en transporte señalan que cualquier interrupción deberá coordinarse con suficiente anticipación, incluyendo rutas alternas, refuerzo de autobuses y campañas informativas. También advierten que una mala planificación podría provocar caos vehicular en zonas cercanas al puerto y barrios aledaños.

Por su parte, defensores del proyecto aseguran que priorizar el servicio ferroviario durante eventos masivos puede reducir el uso de automóviles particulares, disminuir emisiones contaminantes y ofrecer una opción más rápida para visitantes y residentes.

Las autoridades aún analizan detalles y no se ha confirmado un calendario definitivo para los cierres. Se espera que en los próximos meses se anuncien reuniones comunitarias y nuevas evaluaciones antes de tomar una decisión final rumbo al Mundial de 2026.

Cómo afectaría a Connecticut

De acuerdo con el informe, Connecticut podría verse directamente afectado por cualquier cambio operacional en la red ferroviaria del noreste, ya que el Estado depende en gran medida del corredor de Amtrak y de líneas que conectan con Boston y la Ciudad de Nueva York.

Si durante la FIFA World Cup 2026 se priorizan trenes especiales o se modifican horarios, pasajeros de Connecticut podrían enfrentar retrasos, cambios de itinerario o mayor demanda en rutas regulares.

Uno de los impactos principales sería en los viajeros diarios que usan trenes desde ciudades como New Haven, Norwalk, Stamford y Bridgeport hacia Nueva York o Boston.

Un aumento de turistas y aficionados podría generar trenes llenos, dificultad para conseguir boletos y estaciones más congestionadas.

En el aspecto vial, si algunas personas optan por manejar ante posibles retrasos ferroviarios, carreteras como la autopista I-95 podrían experimentar más tráfico, especialmente en fines de semana o días de partidos importantes.

Connecticut ya suele tener congestión en esa vía, por lo que cualquier aumento adicional sería sensible.

También podría haber beneficios económicos. Hoteles, restaurantes y comercios en Connecticut podrían recibir visitantes que busquen hospedaje fuera de Boston o Nueva York, donde los precios subirían durante el torneo. Ciudades bien conectadas por tren podrían aprovechar ese flujo turístico.

Además, Connecticut podría servir como punto estratégico de conexión entre sedes del torneo. Personas viajando entre Boston y Nueva York podrían detenerse en el estado para descansar, consumir o pernoctar, impulsando la economía local.

En resumen, Connecticut enfrentaría retos de transporte y movilidad, pero también oportunidades comerciales. Todo dependerá de cómo Amtrak, autoridades estatales y operadores locales coordinen horarios, capacidad y logística durante el evento.