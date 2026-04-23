Lamine Yamal sufre lesión muscular y se perderá el final de la temporada con el FC Barcelona

BARCELONA.- El joven delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha sido diagnosticado con una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda tras las pruebas médicas realizadas este jueves. El club confirmó el parte médico oficial después de que el jugador saliera lesionado en el partido de LaLiga ante el Celta de Vigo, encuentro en el que incluso logró anotar el gol de la victoria antes de abandonar el campo.

Según informó el FC Barcelona, la lesión no requerirá intervención quirúrgica, ya que el futbolista seguirá un tratamiento conservador. El diagnóstico indica una rotura muscular que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego durante el resto de la temporada liguera, lo que supone una baja importante para el tramo final del campeonato.

El incidente ocurrió alrededor del minuto 40 del partido, cuando Yamal sintió molestias en la parte posterior de su pierna izquierda poco después de ejecutar un penalti. Aunque intentó continuar, finalmente tuvo que abandonar el encuentro, encendiendo las alarmas tanto en el club como en la selección española.

A pesar de la gravedad de la lesión, el pronóstico es relativamente positivo en lo que respecta a su futuro internacional. Los servicios médicos del club estiman que el jugador podría recuperarse a tiempo para disputar el Mundial de 2026 con España, siempre que su evolución sea favorable en las próximas semanas.

El FC Barcelona también ha señalado que el proceso de recuperación será controlado de manera estricta para evitar recaídas. El cuerpo técnico y médico priorizarán su recuperación total, conscientes de la importancia del jugador tanto para el club como para la selección en un año clave de competición internacional.

Con esta baja, el equipo dirigido por Hansi Flick pierde a una de sus principales figuras ofensivas en el cierre de LaLiga. Sin embargo, el club mantiene la confianza en su plantilla para afrontar los últimos compromisos de la temporada, mientras Yamal inicia un periodo de rehabilitación que será determinante para su regreso a los terrenos de juego.