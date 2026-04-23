Expertos respaldan prohibición total de celulares durante la jornada escolar

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BRIDGEPORT.- Un grupo de expertos en desarrollo infantil y salud mental expresó su respaldo a las políticas conocidas como “bell to bell”, que prohíben el uso de teléfonos celulares durante toda la jornada escolar.

La recomendación surge en medio de un creciente debate en Estados Unidos sobre el impacto de los dispositivos móviles en el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes.

La postura fue adoptada por el Consejo de Evidencia de la organización Children and Screens, donde una mayoría de especialistas votó a favor de restringir el acceso a teléfonos desde el inicio hasta el final del día escolar. Según los expertos, estas medidas buscan reducir distracciones y mejorar el entorno educativo dentro de las aulas.

Los especialistas advierten que los teléfonos inteligentes afectan directamente la capacidad de concentración de los estudiantes. Incluso cuando no están en uso, su sola presencia puede disminuir la atención y el rendimiento académico, lo que interfiere con procesos clave del aprendizaje.

Asimismo, señalaron que el uso constante de dispositivos desplaza actividades esenciales como la interacción social cara a cara y la participación en clase. De acuerdo con estudios citados, los estudiantes pueden pasar una parte significativa del día escolar usando sus teléfonos, lo que impacta negativamente su desarrollo social.

Otro de los puntos destacados por los expertos es el efecto en la salud mental. Limitar el acceso a redes sociales durante el horario escolar podría reducir el estrés, la ansiedad y otras presiones asociadas al entorno digital, permitiendo a los jóvenes enfocarse en actividades más saludables.

A pesar del respaldo general, algunos especialistas indicaron que la implementación de estas políticas debe ser flexible y considerar las necesidades de cada escuela. También enfatizaron la importancia de continuar investigando el tema para asegurar que las medidas sean efectivas y equilibradas en beneficio del desarrollo integral de los estudiantes.