EVENTOS COMUNITARIOS

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Clases gratuitas de inglés

El centro comunitario Neighbors Link de Westchester anunció la apertura de nuevos cursos de inglés dirigidos a adultos que buscan mejorar sus habilidades lingüísticas para desenvolverse con mayor seguridad en su vida diaria y laboral.

Las clases, impartidas por profesores certificados, se ofrecen en niveles principiante, intermedio y avanzado, con horarios matutinos que facilitan la participación de padres, trabajadores y miembros de la comunidad.

Las sesiones se llevarán a cabo en su sede ubicada en 350 Lexington Avenue, Mount Kisco.

Los interesados pueden inscribirse o solicitar más información llamando al 914‑514‑9212 o enviando un correo electrónico a ESL@neighborslink.org.

Conoce tus derechos laborales

El lunes 27 de abril, de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche, en el Ann M. Sexton Board Room, en 1 Public Library Plaza, Stamford, la Biblioteca Pública Ferguson y JFS Greenwich llevarán a cabo el evento “Know Your Workplace Rights” (Conoce tus derechos laborales), un taller informativo dirigido a la comunidad, con el propósito de educar a los participantes sobre sus derechos laborales básicos.

La actividad busca brindar herramientas claras para que los trabajadores comprendan aspectos esenciales como el salario mínimo, el pago de horas extras, la seguridad en el trabajo y la protección contra el robo de salarios.

De acuerdo con los promotores, el evento busca ofrecer información clara sobre leyes que protegen a los empleados, incluyendo temas como salarios justos, condiciones laborales seguras, y la prevención de la discriminación o el acoso en el empleo.

Para mayor información pueden llamar al 203-964-1000.

Clínica de salud comunitaria

La Spanish Community of Wallingford (SCOW), en colaboración con Hartford HealthCare, ofrecerá una Clínica de Salud Comunitaria el miércoles 29 de abril, de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en su sede ubicada en el 284 Washington Street, Wallingford.

El evento busca brindar atención médica accesible a todas las edades, incluyendo servicios para necesidades urgentes, mantenimiento de salud básica y vacunaciones.

Los asistentes podrán recibir chequeos de presión, azúcar y colesterol, así como orientación sobre planificación familiar y referencias a especialistas, sin necesidad de cita previa.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de ambas organizaciones con la salud y el bienestar de la comunidad hispana. Además de aceptar seguros médicos, la clínica atenderá a personas sin cobertura, garantizando que nadie quede sin atención.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al 203-265‑5866, donde recibirán detalles sobre los servicios disponibles y cómo participar en esta jornada de salud inclusiva y solidaria.

Celebración del Día del Niño

La Spanish Community of Wallingford (SCOW), junto con el Rotary Club y Sketch Recycle, anunció la celebración del Día del Niño el miércoles 29 de abril, de 5:00 a 6:30 de la tarde, en 284 Washington Street, Wallingford.

El evento, dirigido a los niños desde un año hasta quinto grado, anima a los pequeños a disfrazarse de lo que sueñan ser cuando crezcan, ya sea doctor, maestro, ingeniero o artista, en una tarde llena de juegos, música, manualidades y baile.

Con un costo simbólico de cinco dólares por niño, la actividad busca fomentar la imaginación y el orgullo cultural en un ambiente festivo y educativo.

Además de las actividades recreativas, los organizadores aprovecharán la ocasión para promover la solidaridad comunitaria.

Los asistentes podrán colaborar con la despensa de alimentos Master Manna mediante la donación de mantequilla de maní, mientras reciben información sobre campamentos de verano locales.

De acuerdo con los promotores, el cupo es limitado y es necesario un registro previo.

Los organizadores expresaron que el evento promete ser una jornada de alegría y unión familiar que celebra el talento y los sueños de los niños hispanos de Wallingford.

Para mayor información pueden llamar al 203-265-5866.

Primeros auxilios de salud mental

El centro comunitario Neighbors Link, en colaboración con el Westchester Jewish Community Services (WJCS) y el programa Mental Health First Aid, anunció un curso gratuito dirigido a padres y personas que trabajan con adolescentes entre 12 y 18 años.

Las sesiones se llevarán a cabo en español en la sede de la organización, en 350 Lexington Avenue, Mount Kisco.

El entrenamiento se desarrollará en cuatro fechas, los jueves 14, 21 y 28 de mayo, y jueves 4 de junio, todas de 5:00 de la tarde a 8:30 de la noche. El programa enseñará a identificar, comprender y responder ante señales de problemas de salud mental o uso de sustancias, además de ofrecer herramientas para conectar a los jóvenes con la ayuda adecuada.

Según los promotores, se ofrecerá cena y cuidado de niños sin costo, y debido al cupo limitado, se requiere registración previa.

Tras inscribirse en la web https://shorturl.at/qtUkA, los participantes recibirán instrucciones para completar un trabajo previo en línea.

Para más información, pueden contactar a Mercy Quezada al 914-661‑6902.