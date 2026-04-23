Estados Unidos revisará miles de Green Cards y beneficios migratorios otorgados entre 2021 y 2025 en un nuevo control de seguridad

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WASHINGTON DC.- El gobierno de Estados Unidos ha iniciado una revisión masiva de miles de Green Cards y otros beneficios migratorios que fueron aprobados entre los años 2021 y 2025. La medida fue anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que explicó que el objetivo es reforzar los controles de seguridad nacional y verificar la legalidad de los expedientes otorgados en ese periodo.

Según la autoridad migratoria, esta revisión incluye tanto a titulares de residencia permanente como a beneficiarios de programas humanitarios, como el asilo político. Las autoridades señalaron que los controles actuales buscan detectar posibles fraudes, inconsistencias en la documentación y errores en procesos anteriores de aprobación.

El USCIS indicó que el proceso no se limita a nuevas solicitudes, sino que también abarca casos ya aprobados. Esto implica que expedientes cerrados podrían ser reabiertos para una nueva evaluación, lo que ha generado preocupación entre miles de inmigrantes que ya habían obtenido su estatus legal en el país.

De acuerdo con la información oficial, la revisión se enfocará especialmente en personas provenientes de países considerados de “alto riesgo” por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sin embargo, no se ha publicado una lista detallada de nacionalidades específicas afectadas por la medida.

El plan de revisión contempla varias acciones concretas, entre ellas la reapertura de expedientes, la solicitud de nueva documentación y la citación a entrevistas adicionales. En algunos casos, también se podrían suspender temporalmente las decisiones finales mientras se completan las evaluaciones.

Las autoridades migratorias advirtieron que si se encuentran irregularidades graves, los beneficios otorgados podrían ser revocados. No obstante, el USCIS aclaró que cada caso será evaluado de forma individual y que no se trata de una cancelación automática de residencias o beneficios.

Según datos citados por el propio organismo, miles de casos sospechosos de fraude han sido remitidos a unidades de investigación en los últimos meses. Esto habría impulsado la decisión de reforzar los controles y ampliar la revisión a expedientes ya aprobados.

La medida ha generado inquietud entre abogados de inmigración y organizaciones de derechos civiles, quienes advierten que este tipo de procesos masivos pueden provocar incertidumbre legal y demoras prolongadas en trámites ya finalizados o en curso.

Por su parte, el gobierno sostiene que la iniciativa busca “proteger la integridad del sistema migratorio” y garantizar que los beneficios sean otorgados únicamente a personas que cumplan todos los requisitos legales establecidos.

Mientras continúa la revisión, USCIS recomienda a los afectados mantenerse atentos a notificaciones oficiales, responder a cualquier requerimiento de información y conservar actualizada su documentación migratoria para evitar complicaciones en sus casos.