El cantante d4vd es acusado de la muerte de la joven de 14 años quien murió por múltiples heridas

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La joven de 14 años que, según la acusación, fue asesinada y desmembrada por el cantante d4vd murió por “múltiples heridas penetrantes”, dice un informe de autopsia.

Celeste Rivas Hernández presentaba heridas en el pecho y el abdomen que podrían ser causadas por objetos punzantes, indicó la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles en el informe, firmado en diciembre pero mantenido en secreto durante meses a petición de las autoridades.

Se encontró un tatuaje con la inscripción “Shhh…” en la parte interior de su dedo índice derecho, similar al tatuaje que d4vd tiene en el suyo.

A Celeste le habían amputado dos dedos de la mano izquierda.

Los hallazgos revelaron detalles aún más espeluznantes siete meses después de que los restos desmembrados de Celeste fueran encontrados en el Tesla de d4vd en Los Ángeles. El vehículo fue aparentemente abandonado en Hollywood Hills y remolcado a un depósito policial, donde un empleado notó un olor fétido proveniente del maletero en septiembre pasado y alertó a las autoridades.

Celeste había sido reportada como desaparecida por familiares y amigos en varias ocasiones, desde principios de 2024. Ella y d4vd, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, aparecieron juntos en una transmisión en vivo de Twitch en enero de ese año. Entre esa fecha y marzo de 2024, se lo fotografió saliendo de un Tesla negro cerca de la casa de la joven.

Celeste también fue fotografiada tras bambalinas en uno de sus conciertos en Los Ángeles en junio de 2024. La última vez que se la vio con vida fue cuando se dirigía a la casa de d4vd en abril de 2025.

Según el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, la Fiscalía alega que d4vd mantuvo una relación sexual con Celeste y la mató “cuando ella amenazó con exponer su conducta criminal y arruinar su carrera”.

El cantante fue arrestado la semana pasada y se declaró inocente de los cargos, incluido el de homicidio en primer grado. CNN solicitó comentarios a los abogados de d4vd sobre el informe de la autopsia.

Las pruebas incluyen pornografía infantil

En una audiencia celebrada este jueves, un año después de que Celeste fuera vista con vida por última vez, la fiscal adjunta del condado de Los Ángeles, Beth Silverman, declaró que las pruebas contra el cantante incluyen “una cantidad significativa de pornografía infantil” en el iPhone de Burke, así como escuchas telefónicas y hasta 40 terabytes de datos obtenidos por diversas agencias policiales.

“Estamos ansiosos por fijar una fecha para el juicio”, dijo Silverman en la corte.

Burke fue conducido a la corte con un mono naranja brillante y grilletes en brazos y piernas, que un agente le retiró una vez que se sentó. Pasó la mayor parte del tiempo mirando la mesa de la defensa frente a él, excepto cuando el juez se dirigió directamente a él.

La defensa de Burke solicitó posponer la audiencia preliminar, que estaba programada para el jueves, porque está a la espera de pruebas de la fiscalía. La audiencia ahora está programada para el 1 de mayo.

Según la ley, las pruebas de pornografía infantil no pueden obtenerse sin seguir un protocolo específico del tribunal, explicó Silverman.

La autopsia reveló que se encontraron trozos de plástico azul incrustados en las heridas.

Los brazos y las piernas de Celeste habían sido amputados, y se encontraron fragmentos de plástico azul incrustados en las superficies de corte, los cuales fueron presentados como evidencia, según detalla el informe.

También presentaba abrasiones en la piel, pero el médico forense no pudo determinar las causas debido a la avanzada descomposición del cuerpo.

Las lesiones descritas eran compatibles con apuñalamientos, y es probable que la niña haya sido desmembrada después de su muerte, afirmó la Dra. Priya Banerjee, patóloga forense certificada que revisó el informe que se hizo público y que no participa en el caso.

También se detectó alcohol en su organismo, pero el médico forense indicó que no está claro si su presencia se debió a la ingestión o a la descomposición.