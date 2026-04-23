Bridgeport planea eliminar más de 600 parquímetros del centro para implementar un sistema de quioscos

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- La Ciudad está considerando un ambicioso plan para modernizar su sistema de parquímetros en el centro de la Ciudad, el cual implicaría la eliminación de más de 600 parquímetros tradicionales y su reemplazo por quioscos electrónicos de pago.

La propuesta, impulsada por la administración del alcalde Joe Ganim, aún necesita la aprobación del Concejo Municipal y tendría un costo estimado de alrededor de 500,000 dólares.

Según los funcionarios de la Ciudad, el nuevo sistema busca mejorar la eficiencia del estacionamiento, reducir problemas de mantenimiento y ofrecer una experiencia más sencilla para los conductores.

Con los quioscos, los usuarios ingresarían el número de su placa y pagarían directamente en máquinas centralizadas, eliminando la necesidad de usar monedas o dejar recibos visibles en el vehículo.

Las autoridades también argumentan que el cambio representaría una mejora estética para el centro de Bridgeport, ya que se retirarían los postes y equipos actuales que llevan años instalados. Además, el sistema reduciría la necesidad de recolectar dinero en efectivo, lo que ha sido un reto operativo constante para la ciudad.

Sin embargo, el plan ha generado opiniones divididas. Algunos comerciantes y residentes expresan preocupación por la posibilidad de confusión entre los conductores, especialmente durante la transición entre sistemas. También advierten que cambios frecuentes en las reglas de estacionamiento podrían afectar el flujo de clientes en el área comercial.

Por otro lado, defensores del proyecto aseguran que la modernización es necesaria debido a fallas recurrentes en los parquímetros actuales, muchos de los cuales han presentado problemas técnicos o inconsistencias en su funcionamiento.

Señalan que un sistema digital centralizado permitiría un control más claro y eficiente del estacionamiento en el centro.

De ser aprobado, el proyecto marcaría una de las transformaciones más importantes del sistema de estacionamiento en Bridgeport en los últimos años.

La Ciudad espera que, a largo plazo, la inversión mejore la recaudación, reduzca costos operativos y actualice la infraestructura urbana para adaptarse a tecnologías más modernas de gestión del estacionamiento.