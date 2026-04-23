Banco de muebles más grande de CT lanza nueva experiencia de “compras” para personas sin hogar

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NEW HAVEN.- El banco de muebles más grande de Connecticut, administrado por la organización sin fines de lucro Journey Home, ha implementado una nueva experiencia de selección de muebles pensada para personas que están saliendo de la situación de falta de vivienda.

La iniciativa busca hacer más humana y digna la transición hacia una vivienda estable, permitiendo que los beneficiarios elijan artículos para su nuevo hogar.

Durante casi 11 años, el banco de muebles ha crecido hasta convertirse en el más grande del Estado, ofreciendo artículos donados a familias que han pasado por el sistema de atención a personas sin hogar de Connecticut. Cada año atiende a cientos de hogares que llegan con muy pocos o ningún recurso para amueblar sus viviendas.

La nueva experiencia de “compra” no implica pagos tradicionales, sino un sistema en el que las personas referidas por trabajadores sociales pueden recorrer el almacén y seleccionar muebles según sus necesidades.

Este enfoque reemplaza la entrega limitada de artículos por una experiencia más personalizada, donde los usuarios pueden probar sofás, camas y otros muebles antes de decidir.

El objetivo principal del programa es ayudar a que las personas que han estado sin hogar logren una estabilidad más duradera.

Los organizadores señalan que mudarse a un apartamento vacío puede ser emocionalmente difícil y, en muchos casos, contribuye al riesgo de volver a la calle si no se cuenta con lo básico para vivir cómodamente.

El mobiliario proviene exclusivamente de donaciones de la comunidad, empresas y hoteles, lo que permite mantener el programa activo sin costo para los beneficiarios.

Además, el banco de muebles trabaja en coordinación con el sistema estatal de asistencia a personas sin hogar, incluyendo la línea 211, para identificar a quienes califican para el servicio.

Con esta nueva modalidad, Journey Home busca no solo entregar muebles, sino también ofrecer una experiencia más cercana a una compra tradicional, en la que las personas puedan tomar decisiones sobre su propio espacio.

La organización espera que este modelo refuerce la dignidad de quienes están comenzando una nueva etapa de vida.

Para mayor información pueden ingresar a la web https://journeyhomect.org o a https://www.homeforgoodct.org.