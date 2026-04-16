Vacunas gratis contra la rabia para mascotas

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NEW ROCHELLE.- El Departamento de Salud del condado de Westchester anunció la realización de una clínica gratuita de vacunación contra la rabia para mascotas, con el propósito de proteger tanto a los animales como a la comunidad.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Condado para prevenir la propagación de esta enfermedad mortal entre animales y humanos.

La jornada se llevará a cabo el domingo 19 de abril, en un evento abierto a las personas del condado.

Las autoridades indicaron que las vacunas estarán disponibles para perros, gatos y hurones, que son las especies más comunes que requieren inmunización contra la rabia.

El horario establecido para la clínica será de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, y se realizará en el Stamen Animal Hospital, ubicado en New Rochelle. Las autoridades recomiendan a los dueños llegar con tiempo, ya que el servicio puede estar sujeto a alta demanda.

De acuerdo con la información oficial, las vacunas se ofrecerán de manera gratuita y generalmente bajo un sistema de orden de llegada. Sin embargo, las autoridades sugieren llamar con anticipación para obtener información adicional o confirmar detalles sobre la disponibilidad.

Los organizadores recordaron que todos los animales deben estar bajo control en todo momento: los perros deben llevar correa, mientras que los gatos y hurones deben transportarse en jaulas o transportadoras. Estas medidas buscan garantizar la seguridad tanto de las mascotas como de los asistentes.

Finalmente, el Departamento de Salud enfatizó la importancia de mantener al día las vacunas contra la rabia, ya que esta enfermedad es prevenible pero potencialmente mortal.

Además, recordaron que en el estado de Nueva York es obligatorio vacunar a las mascotas, por lo que estas clínicas gratuitas representan una oportunidad clave para cumplir con la ley y proteger a toda la comunidad.

La ley del estado de Nueva York exige que los perros y gatos reciban la primera vacuna contra la rabia antes de cumplir los cuatro meses de edad; una segunda dosis dentro del año siguiente a la primera, y dosis de refuerzo cada uno o tres años, según el tipo de vacuna.

Los propietarios que incumplan esta normativa podrían enfrentar multas de hasta 2,000 dólares.

Las personas pueden llamar al 914-632-1269 para que el personal de la clínica pueda tener una estimación precisa del número de gatos, perros o hurones que serán vacunados.