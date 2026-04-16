Tensión en CT por choque entre políticas estatales y operativos federales de inmigración

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NEW HAVEN.- La situación migratoria en Connecticut continúa siendo un tema de alta tensión en 2026, en medio de un aumento de operativos federales de inmigración realizados por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

En distintas ciudades del Estado, como New Haven, Hartford y Middletown, se han reportado arrestos recientes que han generado preocupación entre comunidades inmigrantes y organizaciones civiles.

Durante los últimos meses, el ICE ha intensificado sus acciones en el estado, realizando detenciones tanto en espacios públicos como en operativos dirigidos.

En New Haven, por ejemplo, se han registrado múltiples arrestos en lo que las autoridades describen como operaciones “selectivas”, dirigidas a personas con antecedentes o procesos migratorios pendientes.

Al mismo tiempo, organizaciones proinmigrantes han denunciado que algunas de estas detenciones han ocurrido en lugares sensibles, como cercanías de tribunales o durante traslados relacionados con procesos legales. Estas acciones han generado protestas y vigilias en varias ciudades del estado, especialmente en Hartford y New Haven, donde activistas han exigido mayor protección para los inmigrantes.

En respuesta, Connecticut ha mantenido y reforzado políticas conocidas como “Trust Act”, que limitan la cooperación entre la policía local y las autoridades federales de inmigración.

Estas leyes buscan evitar que las agencias estatales participen directamente en operativos migratorios, salvo en casos específicos que involucren delitos graves.

Sin embargo, estas políticas han sido objeto de debate, ya que algunos sectores consideran que dificultan la aplicación de leyes migratorias federales. Autoridades federales han criticado las llamadas políticas “santuario”, argumentando que pueden interferir con la detención de personas con antecedentes criminales o casos pendientes.

En medio de este panorama, también se han registrado casos de alto perfil, como detenciones de estudiantes y jóvenes inmigrantes en Connecticut, lo que ha provocado reacciones de legisladores estatales y miembros de la comunidad educativa. Algunos de estos casos han derivado en traslados a centros de detención fuera del Estado, aumentando la preocupación de familiares y abogados.

Por otro lado, líderes estatales han defendido las políticas de protección, asegurando que el objetivo es mantener la confianza entre las comunidades inmigrantes y las autoridades locales, evitando que las personas tengan miedo de denunciar delitos o acudir a servicios públicos. Estas medidas buscan equilibrar la seguridad pública con los derechos de los inmigrantes.

Mientras tanto, el clima social en Connecticut sigue dividido, con manifestaciones tanto a favor como en contra de las políticas migratorias actuales. Organizaciones de derechos civiles advierten que el incremento de operativos puede generar temor en comunidades enteras, mientras que otros sectores piden una aplicación más estricta de las leyes migratorias.

En conjunto, Connecticut se mantiene como uno de los estados donde el debate migratorio es más visible en la región noreste, reflejando el choque entre políticas federales más estrictas y normativas estatales orientadas a la protección de inmigrantes. El tema sigue evolucionando y se espera que continúe siendo un punto central en la agenda política del estado durante todo 2026.

PARA SABER

* Los arrestos en Connecticut siguen en niveles altos comparados con 2024–2025

* En 2025 se registraron aproximadamente 405 arrestos (enero–julio)

* En 2026, reportes periodísticos indican que la actividad continúa al mismo ritmo o ligeramente mayor, especialmente en ciudades como New Haven, Hartford, Bridgeport y Middletown.

* Hay una estimación de 145 a 335 arrestos en el primer semestre de 2026 en Connecticut.