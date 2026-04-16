Papa León XIV llama a la unidad, la paz y el compromiso pastoral en mensaje a obispos de Brasil

CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa León XIV envió un mensaje a los obispos de Brasil con motivo de la 62ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), que se celebra en el Santuario de Aparecida.

En su comunicación, el Pontífice expresó su cercanía espiritual con la Iglesia brasileña y pidió a Dios que ilumine los corazones y las mentes de los líderes eclesiales en su labor pastoral.

León XIV destacó la importancia del discernimiento, la unidad y el compromiso con la misión evangelizadora en medio de los desafíos sociales y religiosos que enfrenta el país.

El Papa también subrayó la necesidad de fortalecer la fe de las comunidades católicas, especialmente en contextos marcados por la desigualdad y la violencia.

En su mensaje, hizo un llamado a los obispos a ser constructores de paz, promoviendo el diálogo y la reconciliación dentro de la sociedad.

Asimismo, recordó que la Iglesia está llamada a ser un instrumento de esperanza para los más pobres y vulnerables, acompañando sus necesidades espirituales y materiales.

León XIV insistió en que la misión episcopal debe mantenerse fiel al Evangelio, con una atención especial a la dignidad humana y la justicia social.

El Pontífice también invitó a los obispos brasileños a renovar su compromiso con la sinodalidad, fomentando la participación y la comunión en la vida de la Iglesia.

Este mensaje se enmarca en la apertura de la asamblea anual de la CNBB, donde los obispos analizan las prioridades pastorales para el próximo año.

La reunión en Aparecida es considerada uno de los encuentros eclesiales más importantes de América Latina, por la relevancia de la Iglesia brasileña en el continente.