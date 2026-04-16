EVENTOS COMUNITARIOS

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Servicios gratuitos para la familia

Building One Community (B1C), conocido como “El Centro de Oportunidades para Inmigrantes”, anunció la disponibilidad de sus “Servicios de Familia” en su sede de Stamford.

De acuerdo con el centro, este programa integral ofrece una amplia gama de apoyos esenciales gratuitos para la comunidad, que incluyen desde referencias para despensas de alimentos y servicios médicos, hasta asistencia técnica para trámites de licencias de conducir y solicitudes financieras.

Además, el centro brinda acompañamiento en salud mental, preparación de impuestos y distribución de donaciones, consolidándose como un pilar de recursos vitales para la integración y el bienestar de las familias locales.

Para acceder a estos servicios, la organización ha establecido un esquema de atención flexible que combina citas programadas y horarios de atención sin cita previa.

Los interesados pueden acudir con cita previa de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Para quienes no tengan cita, existen espacios específicos los martes de 2:00 a 5:00 de la tarde y los viernes de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

El centro está ubicado en el 417 Shippan Avenue, Stamford, y ha habilitado una línea directa donde los usuarios pueden enviar la palabra APOYO al 475-231-8191 para recibir más información.

Panel sobre inmigración

La Facultad de Derecho Elisabeth Haub de la Universidad Pace será la sede de un “Panel de Inmigración” que se llevará a cabo el martes 21 de abril, de 5:00 de la tarde a 7:00 de la noche.

El evento de carácter informativo tendrá lugar en el salón “Tudor Room”, ubicado en sus instalaciones en 78 N Broadway, White Plains, y busca ser un espacio de discusión y orientación sobre temas legales migratorios.

El encuentro contará con la participación de un reconocido grupo de panelistas expertos en la materia, incluyendo a Bertha Rodríguez (abogada supervisora del Community Resource Center), Jeffrey Feinbloom (socio de la firma Feinbloom Bertisch LLP), la profesora Amelia Wilson (directora de la Clínica de Justicia de Inmigración de la Universidad Pace), Cynthia Tejeda-Joseph (subdirectora del Hudson Valley Justice Center) y Burton Ryan (exabogado de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York).

Esta iniciativa es respaldada de manera conjunta por las instituciones de justicia y organizaciones comunitarias que representan los expositores.

Para mayor información pueden llamar al 914-835-1512.

Reunión informativa para estudiantes

Una reunión comunitaria se llevará a cabo para informar acerca de los programas educativos gratuitos dirigidos a niños y jóvenes desde kínder hasta el grado 12, ofrecidos por El Centro Hispano de White Plains.

El evento está programado para el sábado 2 de mayo a la 1:00 de la tarde, en 295 Central Avenue, White Plate, y está dirigido a las familias de White Plains y comunidades vecinas interesadas en oportunidades académicas para sus hijos.

En el evento se informará sobre los programas que no tienen costo y buscan apoyar el desarrollo escolar de los estudiantes de diversas edades.

El Centro Hispano opera de lunes a viernes, de 12:00 del mediodía a 7:00 de la noche, y el centro busca reforzar el carácter accesible y comunitario de la iniciativa.

Para mayor información pueden llamar al 914-289-0500.

Sesiones de aprendizaje para examen cívico de naturalización

La Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook anunció la realización de las sesiones de estudio “Naturalization Civics Test Learning and Review Sessions”, un programa diseñado para apoyar a las personas que se están preparando para el examen de ciudadanía de los Estados Unidos.

Estas clases buscan reforzar el conocimiento de educación cívica necesario para aprobar la prueba de naturalización y convertirse en ciudadano estadounidense.

Las sesiones se llevarán a cabo los sábados de 1:00 a 2:00 de la tarde el 2, 9, 16 y 30 de mayo.

Las personas interesadas pueden inscribirse en persona en 1 Haseco Avenue, Port Chester, o llamando al 914-939-6710, extensión 103 para obtener más información y asegurar su participación en el programa de preparación.

Manualidad de ramo de flores primaverales

La Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook anunció el taller creativo “Spring Flower Bouquet Craft”, una actividad diseñada para que adolescentes y adultos celebren la llegada de la primavera elaborando un ramo de flores decorativo.

Durante la sesión, los participantes podrán crear su propio bouquet (ramo) utilizando cartulina y otros materiales de manualidades, fomentando la creatividad y el aprendizaje en un ambiente relajado y comunitario.

El evento se llevará a cabo el martes 12 de mayo, en horario de 6:00 de la tarde a 7:30 de la noche, en 1 Haseco Avenue, Port Chester.

Las personas interesadas pueden inscribirse de forma presencial o llamando al 914-939-6710, extensión 103.

El programa está dirigido a personas de 15 años en adelante.