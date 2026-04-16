Desayuno gratuito para todos los estudiantes de CT es cada vez más probable, según funcionarios estatales

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NEW HAVEN.- El estado de Connecticut está cada vez más cerca de implementar un programa de desayuno gratuito para todos los estudiantes en las escuelas públicas, según indicaron funcionarios estatales.

La iniciativa busca garantizar que ningún niño comience su jornada escolar con hambre, al tiempo que se reducen las barreras económicas para las familias.

De acuerdo con autoridades y legisladores, la propuesta ha ganado impulso en el Capitolio estatal y cuenta con un respaldo creciente.

La medida forma parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la seguridad alimentaria infantil y apoyar el rendimiento académico de los estudiantes.

Actualmente, muchos estudiantes ya tienen acceso a desayunos gratuitos o a bajo costo a través de programas federales y estatales. Sin embargo, el nuevo plan pretende ampliar ese acceso de manera universal, eliminando requisitos de elegibilidad y simplificando el proceso para las familias.

Defensores de la iniciativa señalan que ofrecer desayuno gratuito a todos los estudiantes puede tener beneficios significativos, como una mejor concentración en clase, reducción del ausentismo y mejoras en el comportamiento. También destacan que el estigma asociado a recibir asistencia alimentaria desaparecería al ser un beneficio universal.

Por su parte, algunos funcionarios han señalado preocupaciones sobre el costo del programa y cómo será financiado a largo plazo.

No obstante, se están evaluando diferentes fuentes de financiamiento, incluyendo fondos estatales y federales, para asegurar la viabilidad de la propuesta.

Si se aprueba, Connecticut se uniría a otros estados que ya han implementado programas similares de comidas escolares gratuitas para todos los estudiantes.

Las autoridades consideran que la medida podría convertirse en una política clave para apoyar tanto la educación como el bienestar de los niños en todo el Estado.