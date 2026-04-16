Demanda acusa a autoridades federales de inmigración de atacar a latinos en NY

- Publicidad -

NUEVA YORK.- Una demanda federal presentada en Brooklyn acusa a agentes de inmigración de llevar a cabo arrestos ilegales y selectivos contra residentes latinos en Nueva York.

Según el documento legal, las autoridades habrían realizado detenciones en las calles sin sospecha razonable ni órdenes judiciales, lo que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos civiles.

La querella sostiene que estos operativos incluyen paradas indiscriminadas y arrestos sin fundamento, dirigidos principalmente a personas por su apariencia o origen étnico. Los demandantes alegan que estas acciones violan protecciones constitucionales contra registros irrazonables y discriminación racial.

De acuerdo con la denuncia, agentes federales, descritos como enmascarados y fuertemente armados, han estado operando en diferentes zonas del estado, deteniendo a personas en actividades cotidianas. Entre los casos mencionados hay individuos arrestados mientras caminaban al trabajo, llevaban a sus hijos a la escuela o incluso al llegar a sus propias viviendas.

Los demandantes incluyen a ocho neoyorquinos latinos, junto con una organización comunitaria, quienes aseguran que continúan en riesgo debido a su origen étnico. La demanda busca frenar lo que describen como un patrón estatal de perfilamiento racial y arrestos ilegales por parte de las autoridades migratorias.

El caso también señala como responsables a varias agencias federales, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional, el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Justicia, así como a altos funcionarios de estas entidades.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido una respuesta oficial a la demanda. Sin embargo, el caso se suma a una creciente controversia a nivel nacional sobre las tácticas de control migratorio y las acusaciones de abuso y discriminación en distintas partes del país.