Celia Cruz entra al salón de la fama del Rock & Roll

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Celia Cruz fue anunciada como una de las homenajeadas de la Clase 2026 del Salón de la Fama del Rock & Roll, al recibir el Early Influence Award, un reconocimiento que destaca a artistas cuya obra transformó la música y la cultura popular.

El anuncio se realizó por tercer año consecutivo durante una transmisión especial del programa de talento musical American Idol, emitido el lunes 13 de abril y conducido por Ryan Seacrest y Lionel Richie.

La inclusión de la legendaria artista cubana, conocida mundialmente como la “Reina de la Salsa”, marca un momento histórico para la música latina dentro de esta institución. Celia Cruz, fallecida en 2003 a los 77 años a causa de complicaciones relacionadas con el cáncer, deja así un legado oficialmente consagrado entre figuras que trascendieron géneros, idiomas y generaciones.

Su energía inigualable, su poderosa voz y su impacto global como embajadora de la cultura latina quedan reafirmados con este honor, que reconoce su influencia más allá de la salsa y su papel fundamental en la evolución de la música popular.

En la misma categoría de Early Influence Award, también fueron seleccionados Fela Kuti, pionero del afrobeat; Queen Latifah y MC Lyte, figuras clave en los inicios del hip-hop; y Gram Parsons, considerado uno de los padres del country rock.

Por su parte, la categoría principal de intérpretes incluye a ocho artistas y agrupaciones que marcaron distintas épocas: Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan.

La Academia también anunció que el Premio a la Excelencia Musical será otorgado a la cantautora de soul Linda Creed, así como a los influyentes productores Arif Mardin, Jimmy Miller y Rick Rubin.

Finalmente, el premio Ahmet Ertegun será para Ed Sullivan, en reconocimiento a su histórico programa de televisión, desde el cual presentó al público estadounidense a íconos como Elvis Presley, The Beatles y The Jackson 5.