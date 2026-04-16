Biblioteca Pública de Norwalk reanuda servicios de pasaportes y registra fuerte demanda inicial

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NORWALK.- La Biblioteca Pública de Norwalk reanudó su servicio de solicitudes de pasaporte para los ciudadanos estadounidenses, una función que había sido suspendida y que ahora vuelve a estar disponible en su sede principal, ubicada en 1 Belden Avenue.

La reapertura comenzó el 6 de abril y permite a los usuarios presentar solicitudes por primera vez para adultos y menores de 16 años mediante citas programadas.

Las autoridades de la biblioteca explicaron que el servicio se ofrece bajo el formulario DS-11, que es requerido para quienes solicitan el pasaporte por primera vez, para menores o para personas que no pueden renovarlo por correo.

Las renovaciones de pasaporte no se realizan en la biblioteca y deben tramitarse directamente con el Departamento de Estado o en línea.

Desde su reactivación, el servicio ha tenido una alta demanda inicial. El personal de la biblioteca señaló durante una reunión reciente de la junta directiva que el programa ha estado “bastante ocupado” y que la respuesta de la comunidad ha sido muy positiva en los primeros días de funcionamiento.

Para acceder al servicio es necesario agendar una cita, ya sea llamando al mostrador de referencia o enviando un correo electrónico a la biblioteca. Además, los usuarios deben llevar documentación completa, como prueba de ciudadanía, identificación válida, fotografías de pasaporte y los formularios correspondientes, así como pagos separados para las tarifas requeridas.

La biblioteca también ofrece asistencia para resolver dudas sobre requisitos, costos y tiempos de procesamiento, aunque no proporciona el servicio de fotografía para el pasaporte. Este programa forma parte de los esfuerzos de la institución por facilitar el acceso a servicios gubernamentales esenciales para la comunidad local.

En general, las autoridades destacan que la reintroducción del servicio busca mejorar la accesibilidad a trámites oficiales, especialmente para familias y personas que prefieren realizar estos procesos en un entorno comunitario cercano y con apoyo del personal bibliotecario.

Para obtener su pasaporte se requiere cita previa, la cual puede programarse durante el horario de la biblioteca llamando al mostrador de referencia al 203-899-2780 (ext. 15109), o enviando un correo electrónico a information@norwalkpl.org. Se prevé que la reserva en línea esté disponible próximamente.