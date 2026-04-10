Karol G posa para Playboy y confiesa que está soltera

Por Sala de Redacción
La cantante colombiana Karol G vuelve a acaparar titulares, esta vez por protagonizar una llamativa sesión para la revista Playboy.

Las imágenes no solo muestran una faceta más íntima y audaz de la artista, sino que también, en su entrevista habla abiertamente sobre su vida personal, confirmando su ruptura con Feid.
“Estoy soltera y, para ser sincera, siempre he pensado que mis momentos de mayor crecimiento personal, llegan cuando estoy sola”, expresó para la revista.
La cantante confirmó que la relación terminó por decisión propia.
“Cuando terminé mi última relación, al principio pensé: ‘Vaya, aquí estoy otra vez’. Pero luego lo vi de otra manera: ‘Vaya, qué hermoso que haya tenido el valor de decir que ya no quería estar ahí’”, indicó.

