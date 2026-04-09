Stamford, Norwalk y Hartford, entre las ciudades de CT donde alquileres se estancan

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STAMFORD.- Los datos más recientes del índice de alquileres de Zillow muestran que en algunas ciudades de Connecticut, incluidas Stamford, Norwalk y Hartford, las subidas de rentas se han moderado o “aplanado” a inicios de 2026.

En estas áreas, los aumentos año con año estuvieron por debajo del ritmo promedio de inflación en el noreste de los Estados Unidos, lo que sugiere que el mercado puede estar estabilizándose tras años de alzas fuertes.

En Stamford y Hartford, los alquileres solo aumentaron alrededor de 1% con respecto al año anterior, mientras que en Norwalk subieron un 2.3 %.

Estas cifras contrastan con periodos anteriores de crecimiento más acelerado y reflejan cómo el incremento de unidades disponibles en mercados con nueva construcción puede ayudar a frenar las presiones de precios.

A pesar de esta moderación en algunos lugares, la tendencia general en Connecticut sigue siendo de subidas en la mayoría de las ciudades y pueblos. De hecho, de los cerca de 40 mercados que Zillow monitorea, 25 registraron incrementos en los alquileres año tras año, lo que mantiene desafíos significativos para inquilinos que luchan con la asequibilidad.

Algunas localidades suburbanas han visto aumentos bastante más altos.

Por ejemplo, East Hartford experimentó una subida de casi 9%, y otras ciudades como Bristol, Fairfield, Milford y West Hartford también mostraron incrementos superiores al 5 %, evidenciando disparidades según la región y la demanda.

Las tasas más altas siguen estando en localidades con mayor demanda o menor disponibilidad de vivienda.

Según datos recientes, New Canaan registró los alquileres promedio más elevados en el índice de Zillow, con cifras que superan ampliamente los promedios generales, mientras que zonas como East Hartford se mantuvieron entre las más asequibles del estado.

Funcionarios estatales y expertos en vivienda han señalado que, aunque la construcción de nuevos apartamentos (como conversiones y proyectos en Stamford y Hartford) puede mejorar la oferta, sigue habiendo una presión considerable sobre los presupuestos de las personas de menores ingresos.

Además, se han planteado propuestas para limitar los aumentos anuales de rentas en propiedades compradas por inversionistas fuera del estado como forma de proteger a los inquilinos.