Mujer ex soldado de CT enfrenta 10 años de cárcel por mentir sobre crímenes de guerra para obtener ciudadanía estadounidense

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NORWALK.- Una mujer de 53 años originaria de Bosnia y exsoldado enfrenta hasta 10 años de prisión en los Estados Unidos por mentir sobre su pasado en la guerra de Bosnia para obtener la ciudadanía estadounidense, según los fiscales federales en Connecticut.

Las autoridades federales dijeron que Nada Radovan Tomanic ocultó su participación en graves abusos durante el conflicto de los años 90 cuando solicitó naturalizarse. Ella sirvió en la Unidad Especial Zulfikar del Ejército de Bosnia y Herzegovina, unidad señalada por maltratar a prisioneros civiles serbios.

En los documentos judiciales, los fiscales describieron que Tomanic “golpeó prisioneros con puños, botas, un pedazo de madera, bastón y rifle”, y que estuvo involucrada en un apaleamiento fatal. También alegan que forzó a prisioneros a cometer actos sexuales y participar en humillaciones, como obligarlos a rezar o beber orina.

Tomanic llegó a los Estados Unidos en 1997 como refugiada y obtuvo la ciudadanía en 2012 tras mentir en el proceso de naturalización sobre si había perseguido o lastimado a alguien o cometido crímenes sin ser arrestada por ellos.

Su abogado de defensa pidió una sentencia más leve, argumentando que ella era una soldado de bajo rango sin autoridad de mando, que ha vivido pacíficamente en Connecticut durante décadas, que tiene familia y responsabilidades, y que también fue víctima de abusos severos en su niñez y vida adulta.

El gobierno ya revocó su ciudadanía y ahora Tomanic podría ser deportada y enfrentar cargos por crímenes de guerra en Bosnia, mientras el juez federal decide su sentencia en el caso presentado en el tribunal de Bridgeport.