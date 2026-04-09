Estudiantes se manifiestan en Universidad tras detención de una compañera por el ICE

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NEW HAVEN.- El arresto de una estudiante en Connecticut por parte de agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha generado preocupación y reacciones entre la comunidad educativa y organizaciones defensoras de inmigrantes.

El caso involucra a Keyla Vásquez-Zúñiga, una joven vinculada a la Southern Connecticut State University (SCSU), cuya detención ha despertado llamados públicos para su liberación.

Según reportes, la estudiante fue puesta bajo custodia de las autoridades migratorias, lo que provocó que compañeros, activistas y miembros de la comunidad comenzaran a exigir explicaciones y acciones para lograr su liberación.

Las muestras de apoyo no se han hecho esperar, incluyendo manifestaciones y campañas que buscan visibilizar su situación.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que la joven permanecerá detenida mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes a su caso migratorio. Sin embargo, no se han revelado públicamente todos los detalles sobre las razones específicas de su arresto, lo que ha incrementado la incertidumbre en torno al proceso.

La detención ha reavivado el debate sobre las políticas de inmigración y la presencia del ICE en entornos educativos, especialmente en instituciones donde estudian jóvenes inmigrantes.

Defensores argumentan que estas acciones generan temor y afectan el acceso a la educación de estudiantes indocumentados o con estatus migratorio incierto.

Por su parte, organizaciones comunitarias han intensificado esfuerzos legales y de presión pública para lograr la liberación de la estudiante. Abogados y activistas aseguran que continuarán luchando por su caso mientras buscan garantizar que se respeten sus derechos durante el proceso.

El caso de Keyla Vásquez-Zúñiga se suma a otros incidentes recientes relacionados con detenciones de estudiantes por parte del ICE en diferentes partes del país, lo que mantiene vigente la discusión sobre el equilibrio entre la aplicación de las leyes migratorias y la protección de las comunidades estudiantiles.