Ejecutivo y la Junta de Legisladores se unen para tomar medidas contra aumento de costos de servicios públicos

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WHITE PLAINS.- El ejecutivo del condado de Westchester, Ken Jenkins, junto a la Junta de Legisladores y varios legisladores estatales, unieron esfuerzos para exigir acciones urgentes frente al aumento en los costos de los servicios públicos que afectan a miles de residentes.

La coalición expresó su preocupación por el impacto económico que estos incrementos están teniendo en las familias, especialmente en un momento de creciente presión financiera.

Las autoridades señalaron que los aumentos propuestos en las tarifas de electricidad y gas representan una carga significativa para los hogares, muchos de los cuales ya enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos. Según los líderes, el encarecimiento de los servicios esenciales está obligando a algunos residentes a tomar decisiones difíciles entre pagar sus facturas o cubrir necesidades como alimentos y medicamentos.

Como parte de su respuesta, funcionarios del condado y del estado presentaron un documento conjunto ante los reguladores, en el que argumentan que las tarifas actuales no reflejan un equilibrio justo entre las necesidades de las compañías de servicios y la capacidad de pago de los consumidores. En ese sentido, insistieron en que el sistema de fijación de tarifas debe reformarse para proteger mejor a los usuarios.

Ken Jenkins enfatizó que la asequibilidad debe ser la prioridad en cualquier decisión relacionada con los servicios públicos, criticando lo que considera un sistema que favorece a las corporaciones sobre los ciudadanos. Asimismo, reiteró su compromiso de trabajar con otros líderes para impulsar soluciones legislativas que alivien la carga económica de los residentes del condado.

Los legisladores también cuestionaron la transparencia del proceso regulatorio, calificándolo como complejo y difícil de entender para el público.

Afirmaron que esta falta de claridad limita la participación ciudadana y reduce la confianza en las decisiones tomadas por los organismos encargados de aprobar los aumentos tarifarios.

Finalmente, los funcionarios aseguraron que continuarán presionando tanto a las empresas de servicios públicos como a los reguladores estatales para lograr cambios que prioricen a los consumidores. La coalición reiteró que el objetivo es garantizar que los residentes de Westchester no tengan que enfrentar aumentos desproporcionados en servicios esenciales, en medio de una creciente crisis de asequibilidad.