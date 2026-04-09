CT inicia campaña de control dirigida a conductores distraídos

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NEW HAVEN.- El estado de Connecticut inició una campaña de aplicación intensificada contra la conducción distraída, marcando el mes de abril como un período de mayor vigilancia y multas para conductores que no mantengan la atención en la carretera.

La iniciativa, impulsada por el Departamento de Transporte de Connecticut (CTDOT) en colaboración con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), forma parte de los esfuerzos por reducir accidentes y muertes causados por distracciones al volante.

Durante todo abril, que es reconocido como el “Mes de Concientización sobre la Conducción Distraída”, se espera que las agencias de seguridad aumenten patrullas y controles especiales para detectar y sancionar a quienes usen dispositivos electrónicos, mensajes de texto o realicen otras acciones que desvíen la atención del conductor.

El lema de la campaña es “Put the Phone Away or Pay” (Guarda el teléfono o paga), subrayando la implicación de multas para los infractores.

Las autoridades han destacado que distracciones como revisar mensajes, redes sociales, usar teléfonos con las manos, o interactuar con pantallas dentro del vehículo son factores que contribuyen a choques graves.

Por esta razón, la campaña no solo incluye acción policial, sino también actividades de concientización para recordar a los conductores los riesgos y las consecuencias de la conducción distraída.

El comisionado del Departamento, Garrett Eucalitto, señaló que incluso una breve distracción puede provocar consecuencias devastadoras en las vías, y que esta campaña busca tanto cambiar comportamientos como hacer cumplir la ley. En años anteriores, esfuerzos similares resultaron en miles de infracciones emitidas en un solo mes, lo que según funcionarios subraya la prevalencia del problema.

Oficiales de distintos departamentos de policía en todo el Estado han confirmado que estarán más visibles y activos en las carreteras, emitiendo multas cuando sea necesario y recordando a los conductores que su seguridad depende de mantener la vista en la carretera.

Además, se anima a los conductores a tomar medidas proactivas, como activar el modo “No molestar” en sus teléfonos y programar sistemas de navegación antes de conducir.

La campaña también ha recibido respaldo de organizaciones policiales locales, que resaltan la importancia de la responsabilidad compartida para proteger no solo a los conductores, sino también a peatones y pasajeros. Con el aumento de los incidentes relacionados con distracciones en años recientes, las autoridades esperan que esta combinación de cumplimiento y educación contribuya a una reducción significativa de accidentes evitables.