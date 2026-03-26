Westchester ofrece subvenciones escolares para el aprendizaje ambiental

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WHITE PLAINS.- El condado de Westchester anunció el lanzamiento de un programa de subvenciones escolares enfocado en la educación ambiental, con el objetivo de fomentar el aprendizaje práctico entre los estudiantes.

La iniciativa, conocida como “Pollinator Projects for Tomorrow”, busca involucrar a las escuelas en proyectos que promuevan la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

Las autoridades informaron que ya se encuentran abiertas las solicitudes para estas microbecas, dirigidas a instituciones educativas interesadas en desarrollar iniciativas relacionadas con el suelo, el agua y la protección de polinizadores. El programa está diseñado para que los estudiantes aprendan mediante experiencias reales, más allá del aula tradicional.

Según el anuncio, los fondos permitirán a las escuelas implementar proyectos como jardines educativos, hábitats para polinizadores y otras actividades ecológicas que contribuyan al aprendizaje ambiental. Estas iniciativas no solo fortalecen el conocimiento académico, sino que también promueven la responsabilidad ecológica desde edades tempranas.

El programa es impulsado por el Distrito de Conservación de Suelo y Agua del condado de Westchester, que busca reforzar la conexión entre los estudiantes y su entorno natural. A través de estas subvenciones, se pretende que los jóvenes desarrollen habilidades prácticas mientras comprenden la importancia de proteger los recursos naturales.

Funcionarios del Condado destacaron que este tipo de iniciativas son clave para formar a la próxima generación de líderes ambientales. Además, subrayaron que el aprendizaje basado en proyectos ayuda a los estudiantes a aplicar conceptos científicos en situaciones reales, fortaleciendo su compromiso con el medio ambiente.

Para participar, las escuelas interesadas deben completar el proceso de solicitud a través del portal del Condado, donde también se ofrecen detalles adicionales sobre los requisitos y fechas límite.

Las autoridades invitan a educadores y administradores a aprovechar esta oportunidad para enriquecer la educación ambiental en sus comunidades mediante el acceso a estos recursos.

Las solicitudes se pueden obtener enviando un correo electrónico a SWCD@WestchesterCountyNY.gov.

Más información sobre el programa está disponible en el sitio oficial: https://www.westchestercountyny.gov/all-press-releases/westchester-county-offers-school-grants-for-environmental-learning.