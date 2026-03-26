Real Madrid entra en la recta final de la temporada con la mira en títulos

MADRID.- El Real Madrid vive un momento clave en la temporada 2025-2026, combinando su lucha en LaLiga con su protagonismo en la UEFA Champions League. El equipo blanco mantiene un rendimiento sólido, con un registro cercano a 22 victorias, 3 empates y 4 derrotas, lo que lo mantiene en la pelea por los primeros puestos del campeonato español .

En las últimas semanas, el conjunto merengue ha mostrado buen nivel, con triunfos importantes como el 3-2 ante Atlético de Madrid y el 4-1 frente a Elche, resultados que refuerzan su candidatura en el tramo decisivo .

Sin embargo, LaLiga sigue siendo altamente competitiva, con rivales como el FC Barcelona presionando en la tabla, lo que obliga al Madrid a no fallar en los encuentros restantes si quiere aspirar al título.

En cuanto al calendario, al equipo le restan al menos 9 partidos de liga, incluyendo duelos clave ante Mallorca, Girona, Betis, Sevilla y el esperado Clásico frente al Barcelona el 10 de mayo, que podría ser decisivo para el campeonato.

Además, el Real Madrid mantiene viva su participación en la Champions League, donde disputará los cuartos de final ante el Bayern Múnich en abril, en una eliminatoria de alto nivel que marcará el rumbo europeo del club .

El calendario es exigente, ya que el equipo tendrá que jugar prácticamente dos partidos por semana, combinando liga y competición europea, lo que pondrá a prueba la profundidad de su plantilla.

En el plano ofensivo, figuras como Vinicius Jr. y Kylian Mbappé lideran el ataque, mientras que el mediocampo con Bellingham y Valverde aporta equilibrio y creatividad, siendo claves en el rendimiento del equipo.

Defensivamente, el equipo ha mostrado cierta irregularidad en algunos tramos, lo que ha generado críticas, especialmente en partidos de alta exigencia, aunque sigue siendo competitivo en momentos decisivos.

Uno de los puntos fuertes del Real Madrid esta temporada ha sido su capacidad de reacción en partidos importantes, logrando remontadas y resultados positivos en escenarios complicados, especialmente en Europa.

A nivel estratégico, el club parece priorizar la Champions League, torneo en el que históricamente es el más exitoso, con el objetivo de ampliar su legado internacional.

El desenlace de la temporada dependerá en gran medida de su rendimiento en abril y mayo, donde se concentrarán los partidos más importantes tanto en liga como en Champions.

En conclusión, el Real Madrid afronta un cierre de temporada intenso y decisivo, con opciones reales de competir por títulos, pero obligado a mantener regularidad en un calendario exigente que no permite margen de error.