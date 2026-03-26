Proyectos de ley buscan poner freno a los agentes federales de inmigración

- Publicidad -

HARTFORD.- Una serie de proyectos de ley presentados en Connecticut busca imponer nuevas restricciones a los agentes federales de inmigración, en medio de crecientes preocupaciones sobre derechos civiles y el alcance de sus operaciones.

Las propuestas fueron discutidas en el Comité Judicial de la Asamblea General y forman parte de un esfuerzo más amplio para aumentar la supervisión sobre estas agencias.

Los líderes legislativos estatales, junto con el fiscal general William Tong y el senador federal Richard Blumenthal, defendieron las iniciativas durante una conferencia en el Capitolio estatal.

Aseguraron que las medidas son constitucionales, necesarias y diseñadas para proteger a los residentes frente a posibles abusos por parte de autoridades federales.

Uno de los puntos centrales de la legislación es permitir que las personas puedan demandar a agentes federales si consideran que sus derechos civiles han sido violados durante operativos migratorios.

La propuesta busca abrir una vía legal a nivel estatal para responsabilizar a los oficiales por conductas indebidas.

Además, los proyectos contemplan limitar los lugares donde los agentes de inmigración pueden llevar a cabo detenciones, especialmente en áreas sensibles como escuelas, hospitales, iglesias y otros espacios comunitarios.

El objetivo es garantizar que las personas puedan acceder a servicios esenciales sin temor a ser arrestadas.

Las iniciativas surgen en un contexto nacional marcado por polémicas en torno a operativos migratorios, incluyendo incidentes recientes donde agentes federales han sido señalados por uso excesivo de fuerza. Estos casos han intensificado el debate sobre la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas.

Los defensores de las medidas argumentan que no buscan impedir la aplicación de la ley federal, sino establecer límites claros cuando las acciones de los agentes puedan vulnerar derechos constitucionales. También señalan que la confianza de la comunidad en las instituciones depende de que exista supervisión efectiva.

Sin embargo, las propuestas han generado críticas por parte de algunos sectores, que consideran que podrían interferir con la labor de las autoridades federales y debilitar el cumplimiento de las leyes de inmigración. Los opositores advierten sobre posibles conflictos legales entre el estado y el gobierno federal.

Mientras el debate continúa, los proyectos avanzan en el proceso legislativo con el respaldo de líderes demócratas en Connecticut.

De ser aprobados, representarían uno de los esfuerzos más significativos del estado para regular la actuación de agentes federales de inmigración dentro de su territorio.