ICE en aeropuertos de EEUU: seguridad, crisis y controversia en 2026

WASHINGTON DC.- La presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los aeropuertos de Estados Unidos se ha convertido en uno de los temas más debatidos en la actualidad, especialmente en medio de una crisis operativa que afecta al sistema aeroportuario del país. En 2026, esta situación está estrechamente vinculada a problemas políticos, falta de personal y decisiones federales que han generado tanto apoyo como controversia.

El detonante principal ha sido el cierre parcial del gobierno federal, que ha dejado a miles de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) trabajando sin pago durante semanas. Esta situación provocó ausencias masivas, renuncias y una reducción significativa del personal en los puntos de control de seguridad.

Ante este escenario, el gobierno decidió desplegar cientos de agentes de ICE en más de una docena de aeropuertos importantes del país, incluyendo ciudades como Nueva York, Atlanta y Phoenix. Su misión principal no ha sido realizar funciones migratorias, sino apoyar en tareas logísticas como el control de multitudes y orientación de pasajeros.

Sin embargo, la medida ha tenido un impacto limitado. A pesar de la presencia de ICE, los tiempos de espera en muchos aeropuertos continúan siendo extremadamente largos, llegando incluso a varias horas en algunos casos.

Uno de los principales problemas es que los agentes de ICE no cuentan con la capacitación especializada que tienen los oficiales de la TSA para realizar inspecciones de seguridad. Por esta razón, su rol ha sido restringido a funciones básicas, lo que ha reducido su efectividad en la solución del problema.

La decisión también ha generado fuertes críticas por parte de sindicatos y expertos en seguridad, quienes consideran que reemplazar o complementar a la TSA con personal no entrenado puede representar un riesgo para la seguridad aeroportuaria.

Además, organizaciones defensoras de inmigrantes han expresado preocupación por la presencia visible de ICE en espacios públicos como los aeropuertos, argumentando que podría generar miedo entre comunidades migrantes, incluso si no se están realizando operativos de detención.

En paralelo, algunos pasajeros han reaccionado de forma mixta: mientras unos agradecen la ayuda adicional en medio del caos, otros han protestado directamente contra los agentes, reflejando la polarización que existe en torno al tema migratorio en Estados Unidos.

La situación también está profundamente ligada a un estancamiento político en el Congreso, donde legisladores no han logrado llegar a un acuerdo sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Este conflicto incluye desacuerdos sobre políticas migratorias y el rol de agencias como ICE.

Mientras tanto, el ICE continúa expandiendo su presencia a nivel nacional, con un aumento significativo en el número de agentes y operaciones en 2026, lo que indica que su papel en la seguridad interna seguirá creciendo.

En algunos aeropuertos, las operaciones de ICE ya existían previamente, especialmente en áreas restringidas para el manejo de detenidos o vuelos relacionados con procesos migratorios, sin interferir directamente con los pasajeros comerciales.

A futuro, expertos advierten que la participación de ICE en entornos como aeropuertos podría aumentar, especialmente con eventos masivos como el Mundial 2026, donde la seguridad será una prioridad nacional.

En conclusión, la presencia de ICE en los aeropuertos refleja una combinación de crisis operativa, decisiones políticas y debates sobre seguridad e inmigración. Aunque su despliegue busca aliviar problemas inmediatos, también ha abierto un debate más amplio sobre el papel de las agencias federales en espacios públicos y el equilibrio entre seguridad y derechos civiles.