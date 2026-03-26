Gobernadora destaca creciente apoyo a propuestas para combatir ametralladoras caseras y las armas impresas en 3D

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NUEVA YORK.- La gobernadora Kathy Hochul anunció un aumento en el respaldo a nivel estatal para una serie de propuestas enfocadas en combatir la proliferación de armas ilegales, especialmente aquellas fabricadas de manera casera o mediante tecnología de impresión 3D. El anuncio fue acompañado por fiscales, alguaciles y jefes de policía, quienes expresaron su apoyo a estas medidas destinadas a fortalecer la seguridad pública.

Durante su intervención, Hochul destacó que estas iniciativas forman parte de su agenda del Estado del Estado 2026, y buscan reforzar las leyes de armas ya existentes en Nueva York, consideradas entre las más estrictas del país. Entre las propuestas se incluye exigir que los fabricantes diseñen armas que no puedan ser modificadas fácilmente para convertirse en armas automáticas ilegales.

Asimismo, el plan contempla la creación de sanciones penales para quienes fabriquen o distribuyan armas impresas en 3D o compartan códigos digitales para producirlas. Estas medidas responden al crecimiento de lo que las autoridades denominan la “plastic pipeline”, una nueva amenaza vinculada a la fabricación casera de armas que podría socavar los avances logrados en la reducción de la violencia armada.

La gobernadora recordó que, desde que asumió el cargo en 2021, el estado ha invertido más de 3 mil millones de dólares en seguridad pública y ha duplicado los fondos destinados a combatir la violencia con armas de fuego. Según afirmó, estas acciones han contribuido a disminuir los delitos relacionados con armas, aunque advirtió que el problema sigue evolucionando.

Otro componente clave de la propuesta incluye la creación de un grupo de trabajo que establecerá estándares mínimos de seguridad para fabricantes de impresoras 3D. El objetivo es impedir que estos dispositivos sean utilizados para producir armas o componentes ilegales, además de exigir que las agencias policiales reporten cualquier arma de este tipo recuperada.

Finalmente, Hochul subrayó que la colaboración entre agencias estatales, fuerzas del orden y otros estados ha sido fundamental en la lucha contra el tráfico ilegal de armas. Con estas nuevas medidas, la gobernadora busca adelantarse a las nuevas formas de criminalidad y garantizar la seguridad de los neoyorquinos frente a amenazas emergentes.