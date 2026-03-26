EVENTOS COMUNITARIOS

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Asistencia para obtener seguro de salud

Una campaña informativa sobre acceso a seguros de salud es promovida en White Plains, con el propósito de orientar a la comunidad hispana sobre las opciones disponibles para la cobertura médica.

La iniciativa, impulsada por MVP Health Care, anima a las personas a recibir asesoría personalizada en El Centro Hispano, en 295 de Central Avenue, White Plains.

El servicio se ofrece los lunes, miércoles y viernes de 12:00 del mediodía a 7:00 de la noche, destacando que existen planes con primas desde 0 dólares, lo que representa una oportunidad clave para familias de bajos ingresos.

Los organizadores también informaron que, para facilitar el proceso de inscripción, los interesados deben acudir con documentos básicos como fecha de nacimiento, número de Seguro Social o identificación válida, y comprobantes de ingresos recientes.

La inscripción está abierta durante todo el año, lo que permite que más personas puedan acceder a cobertura médica sin restricciones de temporada.

Alimentos gratuitos

La organización Building One Community anunció una nueva jornada de distribución gratuita de alimentos en Stamford, con el propósito de apoyar a familias y personas que necesiten acceso a productos frescos.

El evento se llevará a cabo en su sede, en 417 Shippan Avenue, con una duración aproximada de una hora, y está abierto al público en general, sin importar su estatus o registro previo.

La iniciativa busca eliminar barreras de acceso, permitiendo que cualquier persona pueda recibir alimentos sin necesidad de inscribirse ni proporcionar información personal.

La actividad, que cuenta con la colaboración de CT Foodshare, se realizará el lunes 30 de marzo en horario de 12:45 del mediodía a 1:45 de la tarde.

Para mayor información pueden llamar al 203-674-8585.

Evento comunitario sobre servicios del DMV

El Departamento de Vehículos Motorizados de Connecticut (DMV) anunció la realización de un evento comunitario en la ciudad de Meriden con el propósito de acercar sus servicios a las personas.

La jornada se llevará a cabo el jueves 2 de abril, de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en la Biblioteca Pública de Meriden, en 105 Miller Street.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a trámites esenciales sin necesidad de acudir a oficinas tradicionales, beneficiando especialmente a quienes enfrentan dificultades de transporte o disponibilidad.

Durante el evento, los asistentes podrán realizar diversos servicios, incluyendo actualizaciones de REAL ID, renovaciones y duplicados de licencias de conducir, identificación para no conductores, permisos de estacionamiento por discapacidad y renovaciones de registro vehicular.

Además, se ofrecerá asistencia para el pago y resolución de multas, así como reportes de historial de conducción.

Las autoridades informaron que no se aceptará efectivo por motivos de seguridad y destacaron que algunas tarifas serán exoneradas para personas en situación de calle que cumplan con los requisitos establecidos, reafirmando el compromiso del estado con el acceso equitativo a servicios esenciales.

Entrenamiento de Eco-Limpieza

La organización Neighbors Link anunció el lanzamiento de un programa de “Entrenamiento de Eco-Limpieza” dirigido a personas interesadas en desarrollar habilidades para iniciar o fortalecer su propio negocio de limpieza.

El curso se llevará a cabo en Ossining, Westchester, el 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28 de abril, de 6:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

Durante la capacitación, los participantes aprenderán a utilizar productos ecológicos, implementar nuevos servicios, mejorar su estrategia para atraer clientes y comunicarse en inglés con frases clave para brindar un servicio más profesional.

El programa incluye beneficios adicionales como cuidado de niños y cena para los asistentes, facilitando la participación de más miembros de la comunidad.

Las clases se realizarán en la sede de Neighbors Link, en 23-24 Spring Street, Ossining, y están abiertas tanto para nuevos participantes como para graduados de programas anteriores.

Para mayor información pueden llamar al 914-666-3410.

Discusión literaria

La Biblioteca Pública de Wallingford anunció una nueva edición del programa comunitario “One Book, One Wallingford 2026”, una iniciativa que busca unir a las personas a través de la lectura de una obra común.

Este año, el libro seleccionado es “No estás en la lista” de la autora Alison Espach, una novela que explora temas como la amistad, el humor, las decepciones y los giros inesperados de la vida. Como parte del programa, se realizará un encuentro especial en español dirigido a la comunidad hispana, fomentando así la inclusión y la participación de diversos grupos culturales.

El evento se llevará a cabo el jueves 9 de abril en la Spanish Community of Wallingford (SCOW), en 284 de Washington Street, Wallingford, de 6:30 de la tarde a 8:00 de la noche, y no requiere registro previo para asistir.

Para mayor información pueden llamar al 203-265-5866.