Conductores de CT afectados por ciberataque a empresa de alcoholímetros

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STAMFORD.- Un ciberataque a la empresa Intoxalock, proveedora de dispositivos de alcoholemia instalados en vehículos por orden judicial, ha generado serias interrupciones para miles de conductores en los Estados Unidos, incluyendo el estado de Connecticut.

Estos dispositivos, conocidos como “ignition interlock”, requieren que el conductor sople antes de encender el vehículo para comprobar que no ha consumido alcohol, y dependen de conexión con servidores para su funcionamiento adecuado.

El incidente provocó la caída de los sistemas de la compañía, lo que dejó a numerosos usuarios sin poder utilizar sus vehículos.

En muchos casos, los conductores quedaron literalmente varados, ya que los dispositivos no podían completar procesos esenciales como la calibración obligatoria, necesaria para permitir el arranque del automóvil.

En Connecticut, donde estos aparatos son utilizados como parte de sanciones por conducir bajo la influencia del alcohol, el problema generó preocupación tanto en autoridades como en usuarios. Personas afectadas reportaron dificultades para acudir al trabajo, cumplir con responsabilidades diarias e incluso evitar sanciones legales, ya que el mal funcionamiento del sistema no dependía de ellos.

La empresa Intoxalock reconoció la interrupción del servicio y atribuyó la situación a un ataque cibernético, aunque no ofreció detalles específicos sobre la naturaleza del incidente ni confirmó si hubo robo de datos personales. Como medida temporal, anunció extensiones de hasta 10 días para los plazos de calibración y, en algunos casos, asistencia como remolque de vehículos para los afectados.

Expertos en ciberseguridad han señalado que este tipo de ataques evidencia la vulnerabilidad de dispositivos conectados a internet que cumplen funciones críticas en la vida diaria. La dependencia de servidores remotos para operar sistemas como los alcoholímetros vehiculares puede convertirse en un riesgo cuando ocurren fallas o intrusiones digitales.

El caso ha abierto el debate sobre la necesidad de reforzar la seguridad tecnológica en sistemas judiciales y de transporte, así como de establecer protocolos de respaldo para evitar que los usuarios enfrenten consecuencias por fallas fuera de su control. Mientras tanto, las autoridades continúan monitoreando la situación y evaluando posibles medidas para prevenir incidentes similares en el futuro.