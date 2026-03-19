Mientras Trump impulsa deportaciones, datos migratorios se vuelven más difíciles de encontrar

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BRIDGEPORT.- El endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump ha venido acompañado de una creciente dificultad para acceder a datos confiables sobre deportaciones en los Estados Unidos, según revela un informe reciente.

Investigadores, periodistas y defensores de derechos civiles advierten que la falta de transparencia complica el seguimiento del impacto real de estas medidas.

De acuerdo con la información disponible, las cifras oficiales sobre deportaciones han sido inconsistentes y, en algunos casos, contradictorias. El Departamento de Seguridad Nacional ha ofrecido diferentes números en un corto periodo de tiempo, variando entre más de 622,000 y hasta 700,000 deportaciones desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Expertos señalan que esta falta de datos claros dificulta evaluar la magnitud de la política migratoria actual.

Tradicionalmente, agencias federales publicaban estadísticas detalladas sobre arrestos, detenciones y deportaciones, pero esos reportes se han vuelto escasos o no se han actualizado en meses.

Ante esta situación, organizaciones académicas y legales han tenido que recurrir a solicitudes de acceso a la información para obtener datos parciales. Sin embargo, incluso estos esfuerzos han resultado en cifras incompletas o desactualizadas, lo que limita el análisis independiente y la rendición de cuentas del gobierno federal.

En estados como Connecticut, el impacto de estas políticas ya se refleja en un aumento de arrestos y deportaciones, aunque los números exactos siguen siendo difíciles de precisar.

Investigaciones independientes sugieren que las acciones de control migratorio se han intensificado significativamente en los últimos meses.

Mientras continúa el impulso por aumentar las deportaciones, crece la preocupación entre defensores de derechos humanos y autoridades locales por la falta de transparencia en los datos oficiales.

Para muchos, el acceso a información precisa es clave para evaluar las políticas públicas y garantizar que se respeten los derechos de las personas afectadas.

DATOS RECIENTES SOBRE DEPORTACIONES EN CONNECTICUT

Aumento significativo en 2025

Las deportaciones en Connecticut han aumentado considerablemente en los últimos años. Entre enero y julio de 2025, las deportaciones crecieron más de un 200% en comparación con el mismo periodo de 2024, según análisis de datos federales.

Incremento paralelo de arrestos de ICE

El número de arrestos también ha subido de forma notable. En los primeros siete meses de 2025 se registraron 405 arrestos, más del doble que los 173 arrestos en 2024 durante el mismo periodo.

Tendencia anual al alza

En todo 2024 hubo aproximadamente 142 deportaciones, mientras que solo hasta julio de 2025 ya se habían registrado al menos 164 deportaciones, superando el total del año anterior.

Ciudades con más casos

Hartford se destaca como una de las ciudades con mayor número de deportaciones y arrestos. Por ejemplo, se reportaron 354 deportaciones acumuladas entre 2024 y 2025 solo en esa ciudad.

Perfil de las personas detenidas

Un dato relevante es que una gran parte de los detenidos no tiene condenas criminales. En Nueva Inglaterra, el porcentaje de personas arrestadas con antecedentes penales bajó de 47% en 2024 a 25% en 2025.

Aumento de detenciones en la región

En toda la región de Nueva Inglaterra (incluyendo Connecticut), las detenciones de ICE pasaron de 2,044 en 2024 a 8,848 en 2025, lo que refleja un incremento masivo en la actividad migratoria.

CONCLUSIÓN

Los datos muestran una clara intensificación de las políticas migratorias en Connecticut, con más arrestos y deportaciones, especialmente desde 2025. También destaca un cambio importante: cada vez más personas detenidas no tienen antecedentes penales, lo que ha generado debate sobre el enfoque de las autoridades migratorias.