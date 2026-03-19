Madre da a luz en una rampa de salida de la autopista I-84

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MANCHESTER.- Una mujer dio a luz inesperadamente al costado de la autopista Interestatal I-84 en Manchester, cuando se dirigía al hospital para tener a su bebé.

El inusual nacimiento ocurrió la noche del sábado pasado, cuando el trabajo de parto avanzó más rápido de lo previsto mientras viajaba en un vehículo hacia el centro médico.

De acuerdo con las autoridades, los equipos de emergencia fueron llamados alrededor de las 9:06 de la noche tras recibir un reporte de un posible parto en la rampa de salida 60 de la autopista.

Sin embargo, cuando los socorristas se dirigían al lugar, la mujer ya había dado a luz a una niña antes de que pudieran asistirla.

El Departamento de Bomberos de Manchester, junto con paramédicos y la policía estatal de Connecticut, acudieron rápidamente al sitio para atender tanto a la madre como a la recién nacida.

Los rescatistas evaluaron a ambas en el lugar del nacimiento para asegurarse de que se encontraban en buen estado de salud.

Después de recibir atención inicial en la escena, madre e hija fueron trasladadas en ambulancia a un hospital cercano para una revisión más completa.

Las autoridades informaron que las dos se encontraban en buenas condiciones, lo que llevó tranquilidad a los familiares y al personal de emergencia que respondió al incidente.

Aunque los nacimientos en carretera son poco comunes, los equipos de emergencia están entrenados para responder a este tipo de situaciones. En este caso, el rápido aviso a los servicios de emergencia permitió que los paramédicos llegaran poco después del parto para brindar asistencia médica inmediata.

El inesperado nacimiento se convirtió en una historia positiva para los rescatistas y la comunidad local, ya que tanto la madre como la bebé se recuperan satisfactoriamente.

Las autoridades destacaron que, pese a lo inusual del lugar del parto, todo terminó de forma segura para la nueva familia.