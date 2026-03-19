Instalan valla publicitaria con consejos sobre cómo responder a las redadas de inmigración

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NEW HAVEN.- Un cartel publicitario instalado recientemente en la ciudad de New Haven busca informar a la comunidad sobre qué hacer en caso de una redada migratoria.

El anuncio incluye recomendaciones básicas sobre los derechos de las personas al interactuar con los agentes federales de inmigración, con el propósito de que la comunidad conozca cómo actuar en esas situaciones.

La valla publicitaria fue colocada por activistas y organizaciones comunitarias que trabajan con inmigrantes.

Según sus promotores, la intención es difundir información clara y sencilla sobre los derechos legales de las personas durante operativos migratorios, algo que consideran fundamental ante el aumento del temor en algunas comunidades.

El cartel forma parte de una campaña impulsada por integrantes del grupo MA/CT Stop Avelo, quienes anteriormente habían utilizado el mismo espacio publicitario para promover un boicot contra la aerolínea Avelo por su participación en vuelos de deportación.

La campaña fue modificada posteriormente para enfocarse en brindar información a la población inmigrante.

Entre los mensajes difundidos se encuentran recomendaciones como mantener la calma, conocer los derechos constitucionales y saber cómo responder si agentes federales llegan a una vivienda o lugar de trabajo. Los organizadores sostienen que la información es clave para evitar abusos y para que las personas sepan cómo protegerse legalmente.

Laura Cassenti, integrante del movimiento que impulsó la iniciativa, explicó que comunicar este tipo de información no debería ser complicado.

A su juicio, muchas personas desconocen sus derechos frente a las autoridades migratorias, por lo que iniciativas como esta buscan cerrar esa brecha informativa en la comunidad.

El anuncio permanecerá visible en New Haven durante varios días como parte de los esfuerzos de organizaciones locales por educar a la población inmigrante.

Los activistas esperan que el mensaje llegue a miles de residentes y contribuya a que las personas se sientan más preparadas y seguras ante posibles operativos migratorios.

CONSEJOS

* Mantén la calma y no corras

Correr o intentar escapar puede generar sospechas y complicar la situación. Lo mejor es mantener la calma y actuar con prudencia.

* Tienes derecho a guardar silencio

No estás obligado a responder preguntas sobre tu estatus migratorio, tu país de origen o cómo entraste al país.

* No firmes ningún documento sin un abogado

Los agentes pueden pedirte que firmes papeles. No firmes nada si no entiendes el contenido o si no has hablado con un abogado.

* No abras la puerta si no tienen una orden judicial

Si los agentes llegan a tu casa, puedes pedir que deslicen la orden por debajo de la puerta o que la muestren por una ventana. Debe ser firmada por un juez.

* Pregunta si eres libre de irte

Si los agentes te detienen en la calle o en tu trabajo, puedes preguntar: “¿Soy libre de irme?”. Si dicen que sí, puedes retirarte tranquilamente.

* No proporciones documentos falsos

Dar información falsa o documentos falsificados puede generar cargos criminales.

* Lleva contigo el número de un abogado o familiar

Es recomendable tener el número de un abogado de inmigración o un familiar de confianza para llamar en caso de detención.

* Memoriza información importante

Trata de memorizar números telefónicos de familiares o abogados en caso de que te quiten el teléfono.

* No resistas físicamente a los agentes

Aunque tengas derechos, resistirse físicamente puede empeorar la situación legal.

* Pide hablar con un abogado

Si eres detenido, tienes derecho a solicitar un abogado antes de responder preguntas.

Consejo adicional: Muchas organizaciones comunitarias recomiendan llevar una “tarjeta de derechos” que indique que deseas permanecer en silencio y hablar con un abogado.