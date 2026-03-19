Gobernadora anuncia $250 millones para hacer asequibles proyectos locales de infraestructura hídrica en todo el Estado

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NUEVA YORK.- La gobernadora Kathy Hochul anunció una inversión de 250 millones de dólares destinada a hacer más asequibles los proyectos locales de infraestructura de agua en todo el estado.

Esta iniciativa busca apoyar a comunidades que necesitan modernizar sus sistemas de agua potable y alcantarillado, pero que enfrentan limitaciones financieras para hacerlo.

Los fondos provienen de programas estatales clave como los fondos rotatorios de agua limpia y agua potable, que representan el principal mecanismo de financiamiento para este tipo de obras en Nueva York. Estos programas combinan recursos estatales y federales para ofrecer préstamos a bajo interés y subvenciones a los municipios.

Según las autoridades, el objetivo es facilitar que las comunidades puedan llevar a cabo proyectos esenciales sin trasladar costos excesivos a los residentes. Entre las obras contempladas se incluyen mejoras en sistemas de alcantarillado, reemplazo de tuberías antiguas y modernización de plantas de tratamiento de agua.

La inversión también permitirá abordar problemas ambientales y de salud pública, como la contaminación del agua y la presencia de materiales peligrosos en infraestructuras antiguas. Funcionarios estatales destacaron que estos proyectos ayudarán a garantizar agua más segura y a proteger los recursos naturales.

Además, el paquete financiero incluye opciones como financiamiento sin intereses y condonación parcial de préstamos, lo que reduce significativamente la carga económica para gobiernos locales.

Este enfoque busca asegurar que incluso las comunidades más pequeñas puedan acceder a los recursos necesarios para mejorar su infraestructura.

La gobernadora Hochul subrayó que esta inversión forma parte de un compromiso más amplio del estado para modernizar sistemas críticos y fortalecer la resiliencia ante desafíos futuros.

Con este anuncio, Nueva York continúa impulsando proyectos que mejoran la calidad de vida de sus residentes y promueven un desarrollo sostenible.