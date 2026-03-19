EVENTOS COMUNITARIOS

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Vigilia en apoyo a familias inmigrantes

Miembros de la comunidad del norte de Westchester convocaron a una vigilia en apoyo a las familias inmigrantes, con el propósito de expresar solidaridad y respaldo en un momento que describen como difícil para este sector de la población.

El evento, denominado “Vigilia en apoyo a las familias inmigrantes”, se llevará a cabo el domingo 22 de marzo a las 2:00 de la tarde, en la intersección de la Green Street y la Lexington Avenue, en Mount Kisco, Westchester.

Los organizadores animan a la comunidad a participar en esta muestra pacífica de apoyo, destacando el aporte de las familias inmigrantes, madres, padres e hijos, al desarrollo y enriquecimiento de la comunidad local.

Asimismo, subrayan que se trata de un evento no político ni partidista, enfocado en promover la unidad, el respeto y la empatía entre vecinos.

La convocatoria es impulsada por un grupo comunitario de base identificado como el Comité de Apoyo a las Familias Inmigrantes de Northern Westchester.

Feria anual de la salud

El Hospital de White Plains anunció la realización de la “Feria Anual de la Salud del Vecindario 2026”, un evento comunitario que se llevará a cabo el sábado 11 de abril, de 8:30 de la mañana a 2:00 de la tarde, en la Iglesia Bautista “El Calvario”, en 32 W. Post Road, en White Plains.

De acuerdo con los promotores, la iniciativa busca acercar servicios médicos y orientación preventiva a la comunidad, ofreciendo exámenes de salud gratuitos que incluyen control de presión arterial y colesterol, detección de diabetes, evaluaciones dentales, pruebas de visión y exámenes especializados como cáncer de próstata, cuello uterino y mamografías, algunos de los cuales requieren cita previa.

Además de los servicios médicos, la feria contará con diversas actividades para toda la familia, como artes y manualidades, música en vivo con DJ, rifas y sesiones de Zumba Gold. También se ofrecerán alimentos, incluyendo desayuno y almuerzo, y una despensa móvil disponible durante la mañana.

Para más información, los interesados pueden visitar el sitio web https://wphospital.org/events. Pueden llamar al 914-681-1119,

914-948-6211, 914-289-0500, o al 914-948-2875.

Mini Misión Médica

La organización Hartford HealthCare anunció la realización de una “Mini Misión Médica”, un evento comunitario que ofrecerá servicios gratuitos para la comunidad el lunes 20 de abril, de 4:00 de la tarde a 7:00 de la noche, en el Women & Families Center, en 169 Colony Street, Meriden.

La iniciativa busca acercar atención básica de salud y recursos esenciales a personas que no cuentan con seguro médico o enfrentan dificultades económicas.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a exámenes médicos, servicios educativos, cortes de cabello y orientación sobre recursos comunitarios, todo sin costo alguno.

Además, el evento está enfocado en apoyar a poblaciones vulnerables, incluyendo residentes marginados y personas que atraviesan inseguridad de vivienda.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con Rhea Highsmith a través del correo electrónico Rhea.Highsmith@hhchealth.org.

Capacitación para asistentes de salud en el hogar

La organización Neighbors Link, en colaboración con Northwell Health, anunció la realización de sesiones informativas sobre su programa de capacitación para asistentes de salud en el hogar (HHA), dirigido a personas interesadas en iniciar una carrera en el sector de la salud.

El programa, que será completamente gratuito, ofrecerá formación práctica en áreas como cuidado personal, seguridad, comunicación y tareas de salud, con el propósito de preparar a los participantes para obtener la certificación en el estado de Nueva York.

Las sesiones se llevarán a cabo en distintas fechas y modalidades: el 24 de marzo en 23-25 Spring Street, Ossining, el 30 de marzo en 350 Lexington Avenue, Mount Kisco, y una sesión virtual el 2 de abril.

Para participar, los interesados deben cumplir con requisitos como tener 18 años o más, autorización de trabajo, dominio del inglés y pasar un proceso de selección que incluye entrevista y verificación de antecedentes.

Los organizadores informaron que el programa se impartirá exclusivamente en inglés y que los participantes pueden registrarse enviando un mensaje de texto con la palabra “HHA” al 914-760-3847.

Creación de currículums efectivos

El American Job Center ofrecerá un taller presencial llamado “Tips for Creating a Successful Resume”, enfocado en la creación de currículums efectivos el jueves 26 de marzo, en 1 Belden Avenue, Norwalk.

El taller está diseñado para ayudar a los participantes a desarrollar un resumen profesional que destaque ante empleadores y aumente sus oportunidades laborales.

Durante la sesión, los asistentes aprenderán a estructurar su currículum según la descripción del puesto, elegir el formato más adecuado de acuerdo a su experiencia y resaltar habilidades y logros de manera estratégica, además de optimizar el documento para sistemas automatizados de selección (ATS).

El taller se llevará a cabo en dos sesiones idénticas, una en la mañana de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, y otra en la tarde de 1:00 a 3:00 de la tarde. Para registrarse pueden ingresar a la web https://shorturl.at/2dp8Z.

Los promotores recomiendan a los participantes llevar su currículum para recibir una evaluación personalizada al final del taller.

Para más información o para registrarse, los interesados pueden enviar un correo electrónico a layala@norwalkpl.org.