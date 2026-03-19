Choques de Gigantes: Así quedan los cuartos de final de la Champions League 2026 en una edición histórica

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MADRID.- Los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 ya están definidos y prometen una de las ediciones más intensas de los últimos años. Ocho gigantes europeos avanzaron tras superar un exigente camino en los octavos de final, dejando eliminaciones sorprendentes y goleadas históricas.

El primer duelo confirmado enfrenta a Sporting CP contra Arsenal, una eliminatoria que destaca por el contraste entre la solidez táctica portuguesa y el fútbol vertical del conjunto inglés. Ambos equipos llegan con confianza tras superar con autoridad sus respectivas series.

Uno de los enfrentamientos más esperados es el choque entre Real Madrid y Bayern Múnich, dos colosos del fútbol europeo que vuelven a encontrarse en una instancia decisiva. El conjunto español llega tras eliminar al Manchester City, mientras que Bayern arrasó a Atalanta con un global de 10-2.

El tercer cruce reúne a Barcelona y Atlético de Madrid, un duelo completamente español que promete intensidad, táctica y rivalidad. Barcelona llega inspirado tras golear 7-2 a Newcastle en el Camp Nou, mientras que Atlético eliminó a Tottenham en una serie muy disputada.

El último emparejamiento enfrenta a Paris Saint-Germain contra Liverpool, posiblemente la serie más explosiva del cuadro. PSG viene de anotar ocho goles contra Chelsea, mientras que Liverpool logró una remontada contundente ante Galatasaray.

Los partidos de ida se disputarán el 7 y 8 de abril, mientras que los encuentros de vuelta están programados para el 14 y 15 de abril, todos a las 21:00 CET. La final se jugará el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.

Arsenal llega a esta fase con una de las defensas más sólidas del torneo, habiendo recibido solo un gol en su serie contra Leverkusen. El equipo de Mikel Arteta busca regresar a unas semifinales europeas tras varios años de ausencia.

Sporting CP, por su parte, se ha convertido en una de las sorpresas del torneo. Su clasificación se consolidó tras una remontada memorable en rondas previas, demostrando carácter y un estilo ofensivo que ha cautivado a Europa.

Real Madrid, vigente campeón, continúa mostrando su ADN competitivo. Tras eliminar al Manchester City con autoridad, los blancos se perfilan nuevamente como favoritos, impulsados por el liderazgo de Vinícius Jr. y el gran momento goleador de su plantilla.

Bayern Múnich llega en un estado de forma arrollador. Su victoria global 10-2 sobre Atalanta confirma que el equipo bávaro está recuperando su mejor versión, con un ataque demoledor y una presión alta que asfixia a sus rivales.

Barcelona, revitalizado bajo su nuevo proyecto deportivo, ha mostrado un fútbol ofensivo y dinámico. La irrupción de jóvenes talentos como Lamine Yamal y la experiencia de Lewandowski han sido claves para su clasificación.

Liverpool y PSG protagonizarán un duelo de estilos: la intensidad inglesa contra la creatividad parisina. Ambos equipos llegan con goleadas recientes y un rendimiento ascendente, lo que convierte esta serie en una de las más impredecibles del torneo.

📊 Análisis de los 8 equipos clasificados

Arsenal (Inglaterra)

Equipo equilibrado, con una defensa muy sólida y un mediocampo dominante.

Arteta ha logrado un bloque compacto que presiona alto y recupera rápido.

Su reto será mantener la eficacia ofensiva ante rivales más experimentados.

Sporting CP (Portugal)

La gran sorpresa del torneo, con un fútbol valiente y ofensivo.

Destaca su capacidad de reacción y su fortaleza como local.

Su principal desafío será competir físicamente contra Arsenal.

Real Madrid (España)

El equipo más experimentado de la competición y vigente campeón.

Eliminó al Manchester City con autoridad, mostrando jerarquía y pegada.

Su duelo ante Bayern será una prueba de fuego para medir su nivel real.

Bayern Múnich (Alemania)

Llega en un momento espectacular tras golear a Atalanta.

Su ataque es uno de los más peligrosos del torneo.

La clave será mantener la solidez defensiva ante un rival tan completo como Madrid.

Barcelona (España)

Equipo rejuvenecido con una mezcla de talento joven y experiencia.

Su goleada 7-2 a Newcastle demuestra su potencial ofensivo.

El reto será superar la disciplina táctica del Atlético.

Atlético de Madrid (España)

Fiel a su estilo: orden defensivo, intensidad y transiciones rápidas.

Eliminó a Tottenham en una serie muy física.

Su duelo ante Barcelona será una batalla táctica.

Paris Saint-Germain (Francia)

Equipo ofensivo y contundente, con ocho goles anotados ante Chelsea.

Su plantilla está llena de talento individual capaz de desequilibrar.

La incógnita será su consistencia defensiva ante un rival tan intenso como Liverpool.

Liverpool (Inglaterra)

Llega con una remontada contundente ante Galatasaray.

Su presión alta y ritmo físico pueden complicar a cualquier rival.

Necesita mejorar la definición para competir contra PSG.