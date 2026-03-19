Avanza proyecto que permitiría a nuevos conductores adolescentes transportar a sus hermanos

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HARTFORD.- Un proyecto de ley en Connecticut que permitiría a conductores adolescentes transportar a sus hermanos desde el primer día de obtener su licencia, parece avanzar en el proceso legislativo y podría salir del comité para su consideración completa.

La propuesta, identificada como el Senate Bill 234, ha generado debate entre legisladores y expertos en seguridad vial.

Actualmente, las leyes estatales prohíben que los conductores de 16 y 17 años lleven pasajeros, incluidos sus propios hermanos, durante los primeros seis meses después de obtener la licencia. Solo después de ese periodo pueden transportar familiares inmediatos, como hermanos.

La nueva medida busca flexibilizar esa restricción, permitiendo que los adolescentes puedan conducir con sus hermanos desde el inicio, sin necesidad de esperar medio año.

Sus defensores argumentan que el cambio facilitaría la logística familiar, especialmente en hogares donde los padres dependen de sus hijos mayores para transportar a otros miembros de la familia.

Sin embargo, la propuesta también ha generado preocupaciones entre autoridades y expertos en seguridad. Algunos señalan que permitir pasajeros adicionales en las primeras etapas de conducción podría aumentar las distracciones y el riesgo de accidentes, especialmente considerando que los conductores jóvenes tienen menos experiencia al volante.

Durante las discusiones en el comité, se presentaron testimonios tanto a favor como en contra de la iniciativa. Mientras algunos padres y jóvenes destacaron la conveniencia de la medida, funcionarios del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) advirtieron sobre los posibles peligros, insistiendo en que las restricciones actuales están diseñadas para salvar vidas.

A pesar de las diferencias, el proyecto parece avanzar en la legislatura estatal y podría ser sometido a votación en las próximas semanas.

De aprobarse, representaría un cambio significativo en las leyes de conducción para adolescentes en Connecticut, equilibrando la conveniencia familiar con los desafíos de la seguridad vial.