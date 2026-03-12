Renuncia el chef del mejor restaurante del mundo tras denuncias de abuso

- Publicidad -

René Redzepi, fundador y chef célebre del icónico restaurante danés Noma, que ganó tres estrellas Michelin y otros reconocimientos internacionales por su innovadora cocina “nueva nórdica”, ha dejado su cargo tras denuncias de abuso y agresión en el emblemático local de Copenhague.

Durante años, Redzepi ha sido blanco de reportes sobre el maltrato a su personal, así como por su uso durante años de pasantes no remunerados para dotar de personal al costoso restaurante, que fue clasificado en el primer puesto de la lista de Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo en cinco ocasiones. Pero la crítica llegó recientemente a un punto álgido en redes sociales, y un artículo en The New York Times detalló los relatos de abuso de exempleados apenas unos días antes de la apertura de un local temporal de Noma en Los Ángeles.