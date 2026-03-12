El 24% de los detenidos por ICE en la Ciudad de NY son ecuatorianos

- Publicidad -

NUEVA YORK.- Un informe reciente revela que los inmigrantes ecuatorianos representan una proporción significativa de las personas detenidas por autoridades migratorias en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con datos analizados por investigadores y organizaciones migratorias, cerca del 24% de los arrestos realizados por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en la ciudad corresponden a ciudadanos de Ecuador, lo que ha generado preocupación dentro de esa comunidad.

Las cifras indican que durante los primeros diez meses de la actual administración federal se registraron más de 5,100 arrestos de inmigrantes en Nueva York, lo que representa un aumento cercano al 98% en comparación con el mismo período del año anterior.

Entre los detenidos, más de 1,200 eran ecuatorianos, convirtiéndose en el grupo nacional más afectado por estas acciones migratorias en la ciudad.

El reporte también señala que solo alrededor del 16% de los ecuatorianos detenidos tenía antecedentes penales, una proporción menor que el promedio general entre todos los arrestados por ICE en la ciudad.

Esta situación ha alimentado el debate sobre los criterios utilizados en los operativos migratorios y el impacto que tienen en comunidades inmigrantes que, en muchos casos, no cuentan con historial criminal.

Activistas y líderes comunitarios aseguran que el aumento de los arrestos ha generado un clima de miedo entre los inmigrantes ecuatorianos que viven y trabajan en Nueva York.

En barrios como Jackson Heights, en Queens, donde reside una gran parte de esta comunidad, organizaciones locales afirman que muchos inmigrantes evitan salir de sus hogares o denunciar abusos laborales por temor a ser detenidos por agentes federales.

Algunos testimonios recogidos por organizaciones comunitarias indican que agentes migratorios han realizado arrestos cerca de viviendas, lugares de trabajo o establecimientos comerciales frecuentados por inmigrantes. Defensores de derechos de los inmigrantes sostienen que estas prácticas contribuyen a aumentar la ansiedad y la incertidumbre entre familias que llevan años viviendo en los Estados Unidos.

Mientras tanto, líderes comunitarios y organizaciones de apoyo continúan ofreciendo orientación legal y recursos a quienes enfrentan procesos migratorios. También han advertido sobre el incremento de personas que buscan asesoría para prepararse ante posibles detenciones o procesos de deportación, en medio de un contexto migratorio cada vez más tenso para muchas familias inmigrantes en Nueva York.