Buscan proteger leyes de ciudades santuario en NY

NUEVA YORK.- Concejales y organizaciones defensoras de los inmigrantes en la Ciudad de Nueva York intensificaron sus esfuerzos para proteger las leyes de “ciudad santuario”, políticas que limitan la cooperación de las autoridades locales con las agencias federales de inmigración.

Los líderes locales aseguran que estas medidas son clave para que las comunidades inmigrantes puedan vivir sin temor y confiar en las instituciones de la ciudad.

Durante una conferencia reciente, funcionarios municipales y activistas señalaron que estas leyes ayudan a garantizar que los inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio, se sientan seguros al contactar a las autoridades para denunciar delitos o solicitar ayuda gubernamental. Según los defensores, el objetivo es mantener la seguridad pública y evitar que el miedo a la deportación impida la cooperación con la policía.

Las políticas de ciudad santuario en Nueva York establecen que las agencias municipales, incluido el departamento de policía, no colaboren con el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en ciertas acciones de control migratorio civil, salvo en circunstancias específicas. Estas normas forman parte de una serie de medidas adoptadas por la ciudad para proteger a las comunidades inmigrantes.

Los defensores de estas leyes también expresaron preocupación por posibles intentos del gobierno federal de debilitar o eliminar las protecciones existentes. Señalan que, en los últimos años, la política migratoria se ha convertido en un tema de fuerte debate entre autoridades locales y federales.

Por su parte, organizaciones comunitarias sostienen que mantener las leyes santuario es fundamental en una ciudad donde viven millones de inmigrantes. Argumentan que estas políticas contribuyen a la estabilidad social y económica al permitir que las personas trabajen, estudien y accedan a servicios sin temor a ser detenidas por cuestiones migratorias.

Los líderes locales indicaron que continuarán promoviendo iniciativas y estrategias legales para defender estas protecciones. Mientras tanto, reiteraron que Nueva York seguirá considerándose una ciudad que busca proteger y apoyar a las comunidades inmigrantes que forman parte esencial de su identidad y desarrollo.